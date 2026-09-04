2004'te çıkardığı 'Şakşuka' şarkısıyla tanınan Tarık Mengüç, geçtiğimiz günlerde sevenlerini endişelendirmişti. Hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki şarkıcının bağırsağında kitle tespit edilmişti.

Yaklaşık iki hafta boyunca sonuç bekleyen Mengüç ve ailesi, patoloji raporunun temiz çıkmasıyla rahat bir nefes almıştı. Ünlü şarkıcı, sonucu öğrendiği an çektiği videoda gözyaşlarına hakim olamamış ve kendisine dua eden sevenlerine teşekkür etmişti.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; yaşadığı sağlık sorunlarının ardından rutin kontrol için Şişli'deki bir özel hastaneye gelen Tarık Mengüç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hastalık sürecinin kendisini hem fiziksel hem de duygusal olarak oldukça yorduğunu ifade etti.

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"ALLAH DÜŞMANIMI SANAT CAMİASINA DÜŞÜRMESİN"

Mengüç, "Kanser değilim, şu an çok iyiyim. Allah düşmanımı da sanat camiasına düşürmesin. Bizler yıllarca çok stresler yaşadık. Allah'tan çok içerisinde değildim. Bir de içerisinde olsaydım..." dedi.

"BİRÇOK KİŞİYE GÖNLÜM KIRILDI"

Geçirdiği zorlu sürecin ardından sanat camiasındaki bazı dostlarına sitem eden Tarık Mengüç, vefasızlıktan yakındı. Bazı isimlerin kendisini arayıp sormamasına kırıldığını belirten Şarkıcı, "Birçok kişiye benim gönlüm kırıldı. Bundan sonra sadece işimi yapacağım. Her şey boş. Allah bin kere eşimden ve akrabalarımdan razı olsun. Birkaç tane de arkadaşımdan Allah razı olsun" dedi.

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Sanat camiasında kendisini yalnız bırakanların yanı sıra zor günlerinde yanında ünlü isimlerin de bulunduğunu söyleyen Mengüç, Hülya Avşar ile Davut Güloğlu'nun kendisiyle ilgilendiğini belirtti.

"HAYATİ TEHLİKESİ YÜKSEK BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Op. Dr. Sadık Shakiliyev ise Tarık Mengüç'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Shakiliyev, Mengüç'ün daha önce birkaç hastaneye başvurduğunu belirterek, "Tarık Bey birkaç hastaneye de gitmiş. Bize apandisit tanısı konularak geldi. Acil ameliyat kararı verdik. Ameliyatta beklediğimizin aksine ciddi bir durum ile karşı karşıya kaldık. Hayati tehlikesi yüksek olan bir durumla karşı karşıya kaldık. Ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Şu an takip sürecinde kendisi. Uzun bir süre kontrolleri olacak. Kendisi şu anda iyi durumda ama" dedi.