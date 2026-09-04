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        Haberler Dünya Nepal'de 9 gün sonra mucize kurtuluş! İki işçi hidroelektrik santralinin tünelinden sağ çıkarıldı

        Nepal'de 9 gün sonra mucize kurtuluş! İki işçi hidroelektrik santralinin tünelinden sağ çıkarıldı

        Nepal'de bin 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin dokuzuncu gününde, hidroelektrik santraline ait bir tünelden iki işçi sağ çıkarıldı. Yetkililer, Trishuli Nehri boyunca hidroelektrik projelerinin tünellerinde yaklaşık 900 kişinin mahsur kalmış olabileceğine inanıyor

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 08:35 Güncelleme:
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        Nepal'de 9 gün sonra mucize kurtuluş!

        Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos günü meydana gelen selin ardından binlerce kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken, bir hidroelektrik santralinin tünelinden iki kişi kurtarıldı.

        Bin 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybetmesinin ve on binlerce kişinin yerinden edilmesinin ardından, Trishuli Nehri üzerindeki bir hidroelektrik santralle bağlantılı tünelden cuma günü iki kişi sağ olarak çıkarıldı.

        Enerji Bakanı Biraj Bhakta Shrestha'nın ofisinden yapılan açıklamada, Upper Trishuli 3A Hidroelektrik Santrali'ndeki tünelden çıkarılan iki işçinin mekanik ustabaşı ve mekanik süpervizör olduğu belirtildi.

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        TÜNELLERDE EN AZ 900 KİŞİ MAHSUR OLABİLİR

        Yetkililer ve kurtarma ekipleri, 26 Ağustos'ta Trishuli Nehri'nin yukarı kesimlerinde meydana gelen buzul çökmesinin, nehir boyunca altı hidroelektrik projesiyle bağlantılı tünellerde en az 900 kişiyi mahsur bırakmış olabileceğine inanıyor.

        Enerji bakanının bir yardımcısı Reuters'a yaptığı açıklamada, kurtarılan bir kişinin ellerini ve bacaklarını hareket ettiremediğini, ancak diğerinin yaralarının hayati tehlike oluşturmadığını söyledi.

        İki kişinin Katmandu'daki bir hastaneye götürüldüğü belirtildi.

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        BUZUL ÇÖKMESİNE İŞARET EDİLİYOR

        Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta sel meydana gelmiş, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

        Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

        Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

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        #Nepal
        #sel felaketi
        #haberler
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