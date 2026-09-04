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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri ile Toroslar'ın yüksek kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 07:29 Güncelleme:
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        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 29°

        Ankara

        Parçalı Bulutlu 29°

        İzmir

        Güneşli 34°

        Antalya

        Güneşli 33°

        Trabzon

        Yağmurlu 26°

        Bursa

        Güneşli 27°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 38°

        Gaziantep

        Güneşli 35°

        Ağrı

        Güneşli 29°

        Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yurdun güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        #hava durumu
        #meteoroloji
        #sağanak yağmur
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