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        Haberler Gündem Çevre El Nino'nun güçlenmesiyle 2027'ye kadar aşırı hava olayları riski artıyor

        El Nino'nun güçlenmesiyle 2027'ye kadar aşırı hava olayları riski artıyor

        Birleşmiş Milletler (BM), etkileri dünya genelinde hissedilmeye başlayan El Nino'nun son 76 yılın en güçlü örneğine dönüşebileceği uyarısında bulundu. WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo ise "El Nino dünya genelindeki topluluklara ve ekonomilere büyük bir darbe vurma potansiyeline sahip" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 08:12 Güncelleme:
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        El Nino küresel ekonomiyi sarsabilir
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        Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), sıcaklığa neden olan El Nino iklim olayının yıl sonuna kadar çok güçlenmesinin beklendiğini ve bunun da 2027'ye kadar aşırı hava olayları riskini artırdığını bildirdi.

        WMO, El Nino iklim olayına ilişkin yeni bir güncelleme raporu yayımladı.

        El Nino'nun çok etkili bir şekilde yerleştiği belirtilen raporda, Şubat 2027'ye kadar devam etme olasılığının "yüzde 100 gibi son derece yüksek" olduğu kaydedildi.

        Raporda, "El Nino önümüzdeki aylarda çok güçlü bir olaya dönüşerek yağış ve sıcaklık modelleri üzerinde büyük etkiler oluşturacak; sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık risklerini artıracak. Tropikal Pasifik'teki olağanüstü sıcak okyanus koşullarıyla beslenen El Nino'nun, önümüzdeki aylarda daha da güçlenerek yıl sonuna doğru zirveye ulaşması ve iklim etkilerinin 2027'ye kadar devam etmesi bekleniyor." değerlendirmelerine yer verildi.

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        El Nino'nun en net hissedildiği bölge olan orta-doğu ekvatoral Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamanın oldukça üzerinde seyrettiğine vurgu yapılan raporda, bu sıcaklıkların yükselmeye devam ettiğine de yer verildi.

        Raporda, "Okyanus yüzeyinin altında daha da olağanüstü sıcaklık mevcut. Bazı bölgelerde, yüzey altı okyanus sıcaklıkları temmuz ve ağustos başlarında ortalamanın 8 derece üzerinde seyretti. Yüzey ve yüzey altı okyanus koşullarının El Nino şartlarının devam edeceğine ve önümüzdeki aylarda daha da güçlenebileceğine dair ciddi bir destek sağladığı belirtiliyor." ifadelerine yer verildi.

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        El Nino'nun etkilerinin tek başına herhangi bir ülke veya bölgede ne kadar şiddetli olacağını belirleyemeyeceğine işaret edilen raporda, bunun etkilerinin konuma ve mevsime göre değişeceğini, Hint ve Atlantik okyanuslarındaki koşullar dahil diğer iklim etkenlerinin de bunda etkili olduğuna dikkat çekildi.

        "EL NİNO GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE DEVASA BOYUTLARA ULAŞIYOR"

        Raporda görüşlerine yer verilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "El Nino gözlerimizin önünde devasa boyutlara ulaşıyor. Deniz yüzeyi sıcaklıkları yükseliyor, sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor ve dünya aşırı hava koşullarının tehlike bölgesinde." yorumunda bulundu.

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        Şu anda artan riskler ile iklim eylemi yapma ve insanları koruma taahhütleri arasında bir yarış olması gerektiğine vurgu yapan Guterres, bu yarışı kazanmaları gerektiğine de işaret etti.

        WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo ise "El Nino dünya genelindeki topluluklara ve ekonomilere büyük bir darbe vurma potansiyeline sahip. Kuraklık ve sellerden kaynaklanan aksaklıkları ve yıkımı zaten görüyoruz. El Nino yoğunlaştıkça bu etkilerin artmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        El Nino'nun olağanüstü hazırlık ve müdahale gerektirdiğinin altını çizen Saulo, WMO'nun 50 yıllık tarihinde ulusal meteoroloji ve hidroloji servisleri ile bu ölçekte bir seferberlik başlatmadığını hatırlattı.

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        Saulo, "WMO, afet yönetimi ve tarım, sağlık, enerji ve su kaynakları gibi iklime duyarlı sektörleri desteklemek için gereken iklim istihbaratı ve içgörülerini sağlamak üzere BM ve insani yardım sistemi genelindeki ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışmaya kararlı. Kaybedecek zamanımız yok." ifadelerini de kullandı.

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        #El Nino
        #ekonomi
        #Dünya Meteoroloji Örgütü
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