Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Metin Türkcan'dan Şebnem Ferah'a 'etik' tepkisi

        Metin Türkcan'dan Şebnem Ferah'a 'etik' tepkisi

        Gitarist Metin Türkcan, 21 yıl boyunca aynı sahneyi paylaştığı ve 2017'de yollarını ayırdığı Şebnem Ferah'a sitem etti. Türkcan, Ferah'ı sahnede kendi gitar kayıtlarını kullanmakla suçlayarak tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 07:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Geçtiğimiz günlerde Pentagram grubuyla yollarını ayıran gitarist Metin Türkcan, müzik dünyasında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

        2

        55 yaşındaki müzisyen, 21 yıl boyunca aynı sahneyi paylaştığı ve 2017 yılında yollarını ayırdığı Şebnem Ferah'ı hedef aldı.

        3

        6 yıllık aranın ardından haziran ayında sahnelere dönen ve konserlerine devam eden Şebnem Ferah, sosyal medya hesabından yeni konser takvimini paylaştı. Türkcan ise bu paylaşımın altına yorum yaparak eski çalışma arkadaşına tepki gösterdi.

        4

        "SİZCE ETİK Mİ?"

        Metin Türkcan, mesajında şu ifadeleri kullandı: 2017'de yollarımı ayırdığım grup, sanatçı veya oluşumun halen sahnede benim kayıtlarda çaldığım gitarları bangır bangır kullanıyor olması sizce etik mi?

        5

        Metin Türkcan'ın bu açıklamasının ardından gözler Şebnem Ferah'a çevrildi. Ancak Ferah'tan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

        Fotoğraflar: AA, DepoPhoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        #şebnem ferah
        #Metin Türkcan
        #şarkı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Honduras'tan 3.500 dolara ehliyet almış
        Honduras'tan 3.500 dolara ehliyet almış
        "İsrail'den hesap sor"
        "İsrail'den hesap sor"
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        ABD'den İran'a: Tüm seçenekler masada
        ABD'den İran'a: Tüm seçenekler masada
        İstihdamı koruyan işverene destek
        İstihdamı koruyan işverene destek
        4 çocuk annesini sokakta öldürdü!
        4 çocuk annesini sokakta öldürdü!
        F.Bahçe'de Talisca ile yollar ayrıldı!
        F.Bahçe'de Talisca ile yollar ayrıldı!
        DEAŞ operasyonunda polise saldırı
        DEAŞ operasyonunda polise saldırı
        Şebnem Ferah'ı hedef aldı
        Şebnem Ferah'ı hedef aldı
        HT Spor, Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!
        HT Spor, Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!
        Alsu'nun 2 kaptanı tutuklandı
        Alsu'nun 2 kaptanı tutuklandı
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na destek
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na destek
        Yeni arkadaş arıyor
        Yeni arkadaş arıyor
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Borç dedi milyonları aldı
        Borç dedi milyonları aldı
        Gülistan soruşturmasında komutan yardımcısı tutuklandı!
        Gülistan soruşturmasında komutan yardımcısı tutuklandı!
        Güllü'nün düşüş anını canlandırdı
        Güllü'nün düşüş anını canlandırdı
        Yargıtay'dan on binlerce kişiyi ilgilendiren karar
        Yargıtay'dan on binlerce kişiyi ilgilendiren karar
        Filenin Sultanları yolu yarıladı!
        Filenin Sultanları yolu yarıladı!
        İsrail'in havalimanı saldırısının Tel Aviv'deki yankıları ne?
        İsrail'in havalimanı saldırısının Tel Aviv'deki yankıları ne?