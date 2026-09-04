Metin Türkcan'dan Şebnem Ferah'a 'etik' tepkisi
Gitarist Metin Türkcan, 21 yıl boyunca aynı sahneyi paylaştığı ve 2017'de yollarını ayırdığı Şebnem Ferah'a sitem etti. Türkcan, Ferah'ı sahnede kendi gitar kayıtlarını kullanmakla suçlayarak tepki gösterdi
Geçtiğimiz günlerde Pentagram grubuyla yollarını ayıran gitarist Metin Türkcan, müzik dünyasında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
55 yaşındaki müzisyen, 21 yıl boyunca aynı sahneyi paylaştığı ve 2017 yılında yollarını ayırdığı Şebnem Ferah'ı hedef aldı.
6 yıllık aranın ardından haziran ayında sahnelere dönen ve konserlerine devam eden Şebnem Ferah, sosyal medya hesabından yeni konser takvimini paylaştı. Türkcan ise bu paylaşımın altına yorum yaparak eski çalışma arkadaşına tepki gösterdi.
"SİZCE ETİK Mİ?"
Metin Türkcan, mesajında şu ifadeleri kullandı: 2017'de yollarımı ayırdığım grup, sanatçı veya oluşumun halen sahnede benim kayıtlarda çaldığım gitarları bangır bangır kullanıyor olması sizce etik mi?
Metin Türkcan'ın bu açıklamasının ardından gözler Şebnem Ferah'a çevrildi. Ancak Ferah'tan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Fotoğraflar: AA, DepoPhoto