İstihdamı koruyan işverene nakit ve kredi desteği

Geçen yıl emek yoğun sektörlerde uygulamaya konulan imalat sanayiinde istihdamı koruma programının kapsamı genişletilirken uygulama süresi uzatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca mart ayında ortak yayımlanan yönetmelikte, 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında istihdamı koruyan işletmelere destek öngörüldü. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan yeni yönetmelikle destek programının süresi, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 35’inci maddesindeki sürelere paralel değiştirildi. Kanunun söz konusu maddesi, 1 Ocak 2026 tarihi ile 31 Aralık 2028 tarihleri arasında istihdamı koruyan işletmelere İşsizlik Fonunun gelirlerinin yüzde 15’ine kadar destek sağlanmasını öngörüyor.

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Tekstil ve giyim sektöründe bir süredir istihdam daralması yaşanıyor. Geçen yıl alınan kararla tekstil, giyim, deri ve mobilya sektöründe istihdamı koruyan işletmelere işçi başına aylık 2.500 TL destek uygulamaya konuldu. Bu yılın başında bu tutar 3.500 TL’ye çıkartıldı.

Mart ayında yayımlanan yönetmelikte destekten yararlanılacak ayda istihdamın 2025 yılı kasım – aralık aylarındaki ortalama sayının altına düşmemesi şartı aranıyordu. Bu konuda da değişikliğe gidildi. Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği referans dönemlerine ait ortalama aylık prim gün sayısı baz alınacak. Destek ödemesi talep edilen aydaki aylık prim gün sayısının, referans dönemi ortalama aylık prim gün sayısına eşit veya üzerinde olması durumunda istihdam korunmuş sayılacak.

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Destek, işçilerin fiilen çalıştığı günler için verilecek. Günlük destek tutarı 116,67 TL olurken, 30 gün çalışan işçi için işverene ayda 3.500 TL destek verilecek.

İmalat sektöründe asgari ücretle çalışan işçinin işverene maliyeti 39.223 TL düzeyinde bulunuyor. Sağlanan destekle söz konusu dört sektörde asgari ücretli işçinin işverene maliyeti 35.723 TL’ye düşüyor.

DÖRT SEKTÖRDE 1,2 MİLYON İŞÇİ ÇALIŞIYOR

İşçi başına aylık 3.500 TL destek sağlanan dört sektörde aralık ayında 1 milyon 196 bin olan işçi sayısı haziran ayında 1 milyon 209 bine ulaştı. Son yıllarda bu sektörlerde işçi sayısının azaldığı dikkate alınırsa bu yıl işçi sayısının sembolik de olsa artması önem taşıyor.

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İSTİHDAMI KORUYAN İMALAT SEKTÖRÜNE KREDİ DESTEĞİ

Yeni yönetmelik uyarınca, tüm imalat sanayi sektörlerindeki işletmelere sabit ve değişken maliyetli kredi kullanma imkanı sağlanacak. Bunun şartı da istihdamın korunması olacak.

Bu kapsamda sağlanacak kredi tutarı, işletmenin işçiler için Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirdiği prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak. Borçluluk oranı düşük, AR-GE ve tasarım merkezine sahip veya teknoparklarda faaliyet göstermekte olan işletmelerin kredi limiti bir kat artırılacak.

İmalat sanayii yatırımlarının birinci bölge illerinden 4, 5 veya 6’ncı bölge il veya ilçelerine taşınması halinde ilave istihdam edilen işçilerin 6 aylık ücreti tutarında kredi imkanı sağlanacak. Kredi altı aya kadar anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli olabilecek. Kredi faizinin 15 puana kadar kısmı bakanlık tarafından karşılanacak. KOBİ’ler ve büyük ölçekli firmalar bu finansman imkanından, sabit maliyetli kredilerde yüzde 37, değişken maliyetli kredilerde ise TLREF+1 oranıyla yararlanabilecek.

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Bu yılın ocak – haziran dönemindeki ortalama istihdam düzeyini temmuz – aralık döneminde koruyan işletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı karşılayacak. Bu sayede sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman maliyeti yüzde 25’e kadar düşecek.

Krediden yararlanmak için başvurular 1 Eylül’den itibaren başladı. Başvurular, destek programı için oluşturulan çevrimiçi başvuru portalından yapılıyor.

BORÇLU İŞLETMELERE KOLAYLIK

Vergi dairelerine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu bulunan işletmelere normalde kredi desteği sağlanmıyor. Ancak, bu destek ödemeleri, işletmenin vergi dairesi ve SGK prim borçlarıyla mahsuplaşma yöntemiyle de gerçekleştirilebilecek.