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        Haberler Gündem Kendisini doktor olarak tanıtan kişinin eczane teknikerinden milyonlar aldığı iddia edildi

        Kendisini doktor olarak tanıtan kişinin eczane teknikerinden milyonlar aldığı iddia edildi

        Fatih'teki eczaneye gelen ve kendisini kadın doğum doktoru olarak tanıttığı öne sürülen kişinin, çeşitli gerekçelerle eczane teknikerinden yaklaşık 5 milyon lira aldığı iddia edildi. 57 yaşındaki Yaşar Gökçe, iyi niyetinin suistimal edildiğini belirterek şikâyetçi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 21:36 Güncelleme:
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        Borç dedi milyonları aldı

        Yaklaşık 30 yıldır eczane teknikeri olarak çalışan Yaşar Gökçe, kendisini kadın doğum doktoru olarak tanıtan bir kişinin borç talepleri nedeniyle milyonlarca lira kaybettiğini iddia etti.

        Gökçe’nin iddiasına göre olay, yaklaşık bir yıl önce Fatih’teki eczanesine gelen kişinin antidepresan ilaç istemesiyle başladı. Yanında para olmadığını, maaşını aldıktan sonra ödeme yapacağını söyleyen kişinin, annesinin kanser hastası olduğunu ve yurt dışından ilaç getirdiğini anlattığı öne sürüldü.

        5 BİN LİRA İLE BAŞLAYAN TALEPLER

        Show Haber'den Berat Aşçıoğlu'nun haberine göre duruma inanan Gökçe, ilk olarak 5 bin lira borç verdiğini söyledi. Ancak iddiasına göre ilerleyen süreçte para talepleri devam etti.

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        Kendisini doktor olarak tanıtan kişinin Bakü’deki evini satarak borcunu kapatacağını söylediğini öne süren Gökçe, farklı tarihlerde toplam yaklaşık 5 milyon lira ödeme yaptığını ifade etti.

        Gökçe, bu paranın bir bölümünü eşinin bileziklerini bozdurarak karşıladığını, yaşanan süreç nedeniyle ailesiyle sorunlar yaşadığını belirtti.

        “SADECE İYİ NİYETİMİN KURBANI OLDUM”

        Yaşadıklarını anlatan Gökçe, herhangi bir gönül ilişkisi olmadığını vurgulayarak, “Kesinlikle gönül bağım olmadı. Aileme bağlı bir insanım. Üç çocuğum var. Sadece iyi niyetimin kurbanı oldum” dedi.

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        ŞİKÂYETÇİ OLDU, DOKTORDAN YANIT ALINAMADI

        Tüm birikimini kaybettiğini söyleyen Yaşar Gökçe, kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişi hakkında şikâyetçi oldu.

        İddiaların hedefindeki kişinin ise telefonlara yanıt vermediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Yaşar Gökçe
        #dolandırıcılık
        #haberler
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