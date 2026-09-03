Netanyahu'nun Türkiye'ye mesaj içeren askeri havalimanı saldırısı Tel Aviv'de nasıl yankı buldu?

Geçtiğimiz ay İsrail'in Suriye'nin Türkiye sınırındaki bir askeri havalimanına saldırı gerçekleştirmesinin yankıları İsrail'de sürüyor. Ülkenin en büyük gazetelerinden biri olan Haaretz'de "Netanyahu İsrail'i Başka Bir Anlamsız Çatışmaya Sürüklüyor – Bu Kez Türkiye ile" başlıklı bir yazı yayımlandı.

Yazıda güvenliği sağlamak ve tehditleri savuşturmanın sadece bombalamayla mümkün olmadığı, bu tarz adımların diplomasi ve iyi düşünülmüş bir politikanın yerini tutamayacağı, ancak bu gerçeğin Netanyahu döneminde hiçbir anlam ifade etmediği vurgulanıyor.

REKLAM

İsrail Genel Seçimleri öncesinde Benjamin Netanyahu'nun Gazze'de mi yoksa Lübnan'da mı savaş açacağı, yoksa Batı Şeria'yı mı ateşe vereceği merak edilirken, Netanyahu'nun Suriye'de bir hamle yaparak Türkiye ile cepheyi genişletmeye karar verdiği belirtiliyor.

Gazete, İsrail'de aylardır Türkiye karşıtı söylemler duyulduğunu ve bu söylemlerin şimdi Suriye'deki bir askeri havaalanına yapılan saldırıya dönüştüğünü yazıyor. Netanyahu, bu bölgedeki Türk varlığının genişlemesine karşı koymak için harekete geçtiğini iddia ediyor, ancak Ankara ve Washington bunu şiddetle reddederek Netanyahu'yu seçim çıkarları doğrultusunda hareket etmekle suçluyor.

REKLAM

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve ABD Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, üsse yapılan saldırının İsrail ile Türkiye arasında doğrudan bir askeri çatışmaya dönüşebileceğini, bunun da asıl amaç olabileceğini söylemişti.

Barrack, Türkiye'nin İsrail'e saldırma veya onunla askeri bir çatışmaya girme niyetinde olmadığını, İsrail'in seçim döneminde olduğu için mantıksız davranıyor olabileceğini belirtmişti.

Gazete, Suriye'deki askeri hava üssüne yapılan saldırının zamanlamasını da mercek altına alıyor. Gazeteye göre saldırı, ilginç bir zamanda gerçekleşti. Suriye bir rejenerasyon döneminde ve Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne daha da yaklaşıyor. Bu durum ABD ve Avrupa'dan övgü alıyor.

REKLAM

Dünyanın dört bir yanındaki birçok insan Suriye'nin istikrara kavuşmasıyla ilgilenirken, aslında bu mantığa aykırı hareket eden İsrail.

Dolayısıyla İsrail, sadece Suriye'yi değil, başta ABD olmak üzere orada yer alan diğer tüm aktörleri de uzaklaştırıyor. İsrail'in özellikle Suriye'de ve genel olarak bölgede Türkiye'nin etkisinden endişe duymasının mantıklı olabileceği gazete tarafından belirtiliyor. Ancak böyle bir saldırının Türkiye'ye karşı etkili olup olamayacağı sorgulanıyor. Tüm diplomatik yolların tükenip tükenmediğine dikkat çekiliyor.

REKLAM

Gazete, Türkiye'nin NATO üyesi ve ABD'nin yakın bir müttefiki olduğunu, eskiden İsrail'in de müttefiki olan bir ülke olduğunu öne çıkarıyor. Tel Aviv'de büyükelçiliği olan bir devlet olduğu belirtiliyor ve şu soru soruluyor: Türkiye ile bir savaşın nasıl görüneceği ve maliyetinin ne olacağı konusunda hiç kimse düşünmedi mi?

Haaretz gazetesi, İsrail'in Orta Doğu'daki çok yönlü ve yeni zorluklarla başa çıkmak için yeni bir politika formüle etmesi gerektiğini belirtiyor. Netanyahu'nun Suriye'deki operasyonu 'tehlikeli ve anlamsız' olarak tanımlanıyor ve Netanyahu'nun övündüğü saldırının aksine, burnunun dibinde yeni ittifakların kurulduğu ve İsrail'in bunların bir parçası olmadığı eleştirileri yapılıyor.

REKLAM

Gazete son olarak İsrail'in ABD Büyükelçisi Barrack'ın dile getirdiği uyarılara kulak vermesi ve Türkiye ile çatışmaya girmekten sakınması gerektiğini belirtiyor.