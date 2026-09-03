Son dakika: Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı

Girne açıklarında Filo Jet isimli yolcu gemisinin batmasıyla sonuçlanan deniz kazasında tutuklu 9 şüphelinin tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı.

Şirket direktörü, gemi kaptanı, ikinci kaptan, makinistler ve mürettebattan oluşan zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında polis araçlarıyla mahkemeye getirildi. Mahkeme çevresinde güvenlik tedbirleri artırılırken, adliye binasının bulunduğu yol da geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

Polisin yürüttüğü soruşturmada geminin sefer öncesindeki durumu, teknik özellikleri, geçmişte gerçekleştirilen denetimler, sefer için gerekli izinlerin bulunup bulunmadığı ve kaza sırasında mürettebatın gerçekleştirdiği müdahaleler mercek altına alınıyor.

Mahkemede zanlıların gönüllü ifadelerinden bazı bilgiler de paylaşılmaya başlandı. Aktarılan ifadelere göre zanlı 2.kaptan Merve Nur Seraslan'ın birinci kaptana "çıkmayalım" dediği, gemi kaptanının sefer öncesinde mevcut şartları değerlendirerek hareket etme kararı aldığı, ancak seyir sırasında geminin henüz belirlenemeyen bir sebeple su almaya başladığı ifade edildi.

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Su alma olayının ardından yolculara müdahale edildiği ve kurtarma çalışmalarına geçildiği yönündeki bilgiler de mahkemeye yansıdı.

Soruşturma dosyasına giren bilgiler arasında mürettebatın geminin su alma ihtimali konusunda önceden uyarıldığına ilişkin iddialar da bulunuyor.

Kaptanlık ehliyetini Honduras'tan almış

Mahkemede bilirkişi tarafından yapılan açıklamada, kaptanın manevra yapmayıp geri dönmesi durumunda kazanın önlenebileceği ifade edildi. Kaptanın ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra ise Türkiye'den ehliyet almak zor olduğu için Honduras'tan aldığı ifade edildi.

Geminin Türkiye-KKTC hakkında sefer yaptığı 2003 yılında yaptığı kazadan sonra Yunanistan'dan bir şirkete satıldığı, tamirinin yapılmasının ardından da 300'den fazla sefer yaptığı aktarıldı.

2024 yılında ise geminin filo denizcilik tarafından satın alındığı kaydedildi. Mürettebatın hiçbir belgesi ve eğitimi olmadığı ifade edilirken kamu görevlileri için herhangi bir suçu olup olmadığının araştırılmasına karar verildi.

Filo denizcilik tarafından son bakımının ise nisan ayında ise yapıldığı kaydedildi.