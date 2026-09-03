Ağustos enflasyonu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; Ağustosta aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon ise yüzde 31,51 oldu.

Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,07 artış, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,79 artış gerçekleşti.

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AYLIKTA EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,22, ulaştırmada yüzde 4,82 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,26 oldu.

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Tüm gruplar incelendiğinde en yüksek aylık artış yüzde 8,62 ile eğitimde gerçekleşti. Alkollü içecekler ve tütün yüzde 6,89 ile ulaştırma yüzde 4,82 ile takip etti. Düşüş yaşanan tek grup yüzde 3,54 ile giyim ve ayakkabı oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %33,79 artış, ulaştırmada %35,08 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39,77 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,12, ulaştırmada 5,94 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,01 yüzde puan oldu.