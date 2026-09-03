Lider Galatasaray, Başakşehir'e konuk oluyor: Leao ve Deniz Gül heyecanı!

GALATASARAY LİGDE NURİ ŞAHİN'İN TAKIMLARINA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'in çalıştırdığı takımlara karşı Süper Lig'de mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'a karşı oynadığı 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda rakibinin ağlarını 8 kez sarsan "Cimbom", kalesinde ise 2 gol gördü.

Nuri Şahin'in geçen sezon Başakşehir'in başına geçmesinin ardından ise Galatasaray, turuncu-lacivertli ekiple 2 lig maçı oynadı. Bu 2 maçı da kazanan sarı-kırmızılılar, 5 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 1 gole engel olamadı.