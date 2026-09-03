ABD Başkanı Trump’ın İran Savaşı'nı sonlandırmayı değerlendirdiği iddia edildi

Wall Street Journal’ın (WSJ) üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, kıdemli danışmanlarıyla "İran Savaşı'nın bittiğini açıklayıp açıklamama" konusunu görüştü.

Yetkililer, Trump’ın bu adımı desteklediği ve sürdürülen yoğun ekonomik baskının Tahran'ı nükleer programını sonlandırmaya ya da çökmeye zorlayacağına inandığını belirtti.

Öte yandan, haberde kapalı kapılar ardında yürütülen bu görüşmelere karşın ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bölgedeki askeri varlığının konuşlanma süresini uzattığı ve çatışmaların gelecek yıl da devam edebileceği bildirildi.

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 24 Ağustos'ta, İran'ı ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmek amacıyla "ekonomik dışlama" operasyonu başlattıklarını, İran ile iş yapmaya devam eden ülkelerin de ikincil yaptırım riskiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.