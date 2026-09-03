Girne'deki feribot faciasında can kaybı yükseldi! KKTC Ulaştırma Bakanı görevden alındı

Girne açıklarında 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi, kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alındığını duyurdu, koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi, hükümetten çekilme kararı aldı.

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CAN KAYBI 9'A YÜKSELDİ, 19 KİŞİ ARANIYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin açıklamada bulundu.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel

Üstel, "Değerli halkımız, bu şerefli ülkenin yönetim sorumluluğunu üstlendiğim ilk günden itibaren halkımıza hizmet etmek için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Hiçbir güç, hiçbir iftira, hiçbir karalama beni bu yoldan döndüremedi, döndüremeyecek. Tek arzumuz, bu ülkeye iyi hizmet etmek, halkımızın güvenine layık olmak ve çocuklarımıza güvenle yaşayacakları bir gelecek bırakmaktır. Üç partili koalisyon hükümeti olarak büyük bir özveriyle ülkemizin yıllardır biriken birçok temel problemini çözdük, önemli yatırımları ve projeleri halkımızla buluşturduk. Ancak bugün hepimizi derinden sarsan çok elim bir kazanın acısını yaşıyoruz. Bu noktada sizlerle önemli bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Arama kurtarma faaliyetlerimize katılan TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin batıkta yaptığı incelemeler sonucunda bir naaşımıza daha ulaşmış bulunuyoruz. Böylelikle resmi kayıtlara göre hayatını kaybeden vatandaş sayımız 9’a yükselirken, kayıp sayımız 19’a düşmüştür" ifadelerini kullandı.

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ULAŞTIRMA BAKANI SORUŞTURMANIN SELAMETİ İÇİN GÖREVDEN ALINDI

Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgulayan Üstel, “Arama kurtarma çalışmalarımız, tüm imkanlarımız ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bütün kurum ve kuruluşlarının güçlü desteğiyle aralıksız devam ediyor ve edecektir. Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren söylediğimiz gibi: Sorumlusu kim olursa olsun, bunun hesabını verecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da şahsımın da Türk Milleti’ne verdiği açık mesaj bu olmuştur. Bugün gelinen noktada, Polis Genel Müdürlüğümüzün ve yargı makamlarımızın soruşturmayı hiçbir şüpheye mahal vermeden yürütebilmesi amacıyla, kaza sonrasında aldığımız görevden uzaklaştırma kararlarını genişletme kararı almış durumdayım.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı

Bu çerçevede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Erhan Arıklı’yı görevden aldığımı kendisine bildirdim. Yürütmenin başı olarak görevim, soruşturmanın selameti ve kamu vicdanının rahatlaması için gerekli bütün idari tedbirleri almaktır. Annesini, babasını, evladını, kardeşini kaybeden her bir vatandaşımızın acısını, öncelikle bir baba ve Başbakan olarak yüreğimde taşıyorum.

Sayın Erhan Arıklı’nın yürüttüğü KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı göreviyle ilgili olarak, Anayasa’nın öngördüğü hükümler ve verdiği yetkiler çerçevesinde hareket edilecektir. Özellikle ifade etmek isterim ki bu karar, Yeniden Doğuş Partisi’ne, onun kurumsal kimliğine veya YDP’ye gönül vermiş kardeşlerimize yönelik siyasi bir karar değildir.

Koalisyon ortaklarımızla dört buçuk yıldır bu ülkeye birlikte hizmet ediyoruz. Ortaya koyduğumuz eserlerde, gerçekleştirdiğimiz reformlarda onların da emeği vardır. Sayın Erhan Arıklı ile de dört buçuk yıl boyunca birlikte çalıştık, ülkemiz adına birçok projeye birlikte imza attık. Kendisine bugüne kadar ülkemize verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ancak böylesine ağır bir soruşturma sürecinde herhangi bir şaibenin oluşmasına izin veremeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

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KOALİSYON ORTAĞI HÜKÜMETTEN ÇEKİLDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP), hükümetten çekilme kararı aldı. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, görevden alınmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, Parti Meclisi’nin kararıyla hükümetten ayrıldıklarını açıkladı.

Arıklı, kararlarını yarın Başbakan Ünal Üstel'e yazılı olarak bildireceklerini söyledi. Arıklı, görevden alınma kararını 'iki yıldır beklediğim bir fırsattı' diye nitelendirerek Başbakan Üstel'e teşekkür etti. Deniz kazası nedeniyle şu aşamada siyasi tartışma yürütmek istemediklerini belirten Arıklı, "Söylenecek çok şey var ama kayıp 19 insanımız var" ifadelerini kullandı.