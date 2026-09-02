Gül Onat, bir ameliyat daha oldu

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Gül Onat, sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

Daha önce kemoterapi süreci nedeniyle saçlarını kestirdiğini duyuran 72 yaşındaki oyuncu, son paylaşımında yeni bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

"BÖBREK YOLLARINDAN BİR AMELİYAT OLDUM"

Böbrek yollarından ameliyat olduğunu belirten Onat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Epeydir kendimle ilgili bir bilgi vermedim sizlere. Dün yine böbrek yollarından bir ameliyat oldum. Çünkü böbrek yollarında tümörler büyüdüğü için doktor stent takmıştı ve nefrostomiyi yarın inşallah çıkarırız, bugünlük de tomografi çektiler, onlarla meşgulüm.

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"KUYRUĞU DİK TUTUYORUM"

Yaşadığı zorlu sürece rağmen moralini yüksek tutmaya çalıştığını belirten Onat, "Merak etmeyin, kuyruğu dik tutuyorum, tutmaya çalışıyorum en azından. Hayat böyle bir şey, hep söylüyorum yani. Yapacak bir şey yok. Bu günleri yine keyifli şekilde geçirmeye çalışıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın ve lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin, çok dikkat edin" dedi.