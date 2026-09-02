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        Haberler Magazin Görümcesinin düğününe katılmayan Fahriye Evcen'den tatil pozları

        Görümcesinin düğününe katılmayan Fahriye Evcen'den tatil pozları

        Eşi Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'in düğününe katılmayan Fahriye Evcen, tatilini sürdürüyor. Dizi çekimleri nedeniyle Ankara'da bulunan Özçivit, ailesinin yanına geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 09:09 Güncelleme:
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        Oyuncu Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit, geçtiğimiz günlerde Hasan Sağdıç ile Samsun'un Bafra ilçesinde nikah masasına oturmuştu. Ancak ünlü oyuncunun, eşi Fahriye Evcen ile düğün töreninde yer almaması dikkat çekmişti.

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        Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit, oğlunun düğüne gelememesiyle ilgili "Adana'da dizi çekimlerinde, onun için gelemedi" dedi.

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        Oyuncunun kız kardeşi Burçun Özçivit ise "Kalbi bizimle gelemedi, görüntülü konuştuk" ifadelerini kullandı.

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        Burak Özçivit'in yanı sıra Fahriye Evcen'in de düğünde bulunmaması ve bu süreçte Evcen'in çocuklarıyla yaptığı tatil paylaşımı eleştirilere neden oldu.

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        "NİYE SALDIRIYORSUNUZ?"

        Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özçivit, şu ifadeleri kullandı: Biz bütün aile mutluyken niye yeni evlenen bir çifti bu kadar mutsuz ediyorsunuz? Onlar bizim ailemiz, canımız. Kime, niye bu kadar saldırıyorsunuz? Uydurduğunuz hikayeler ve saçma yorumları gidin kendi hayatlarınıza yapın. Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın!

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        Yaşananların ardından Fahriye Evcen'den yeni tatil pozları geldi.

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        Ünlü oyuncu, fotoğraflarına manidar mesajlar ekledi. Evcen, pozlarına "Devam edecek" notunu düştü.

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        Ünlü oyuncu ayrıca, fotoğraf serisinde "currently elsewhere", yani "şu anda başka bir yerde" ifadesine de yer verdi.

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        Evcen sonrasında dizi çekimleri nedeniyle Ankara'da bulunan eşi Burak Özçivit'in yanlarına geldiği anlara dair bir fotoğraf da paylaştı.

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        2013'te 'Çalıkuşu' dizisinde 'Feride' ve 'Kamran' karakterlerini canlandırırken arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de evlenmişti. Oyuncu çift; 2019'da Karan'ı, 2023'te ise Kerem'i kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

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        #Fahriye Evcen
        #Burak Özçivit
        #burçun özçivit
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