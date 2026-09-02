"NİYE SALDIRIYORSUNUZ?"



Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özçivit, şu ifadeleri kullandı: Biz bütün aile mutluyken niye yeni evlenen bir çifti bu kadar mutsuz ediyorsunuz? Onlar bizim ailemiz, canımız. Kime, niye bu kadar saldırıyorsunuz? Uydurduğunuz hikayeler ve saçma yorumları gidin kendi hayatlarınıza yapın. Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın!