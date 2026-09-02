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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Galatasaray transferi duyurdu: El Chadaille Bitshiabu, İstanbul'a geldi!

        Galatasaray transferi duyurdu: El Chadaille Bitshiabu, İstanbul'a geldi!

        Galatasaray, El Chadaille Bitshiabu'nun transferi için RB Leipzig ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Genç stoper, sabah 8 sularında İstanbul'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 09:23 Güncelleme:
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        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!

        Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu, İstanbul'a geldi.

        Almanya'nın Leipzig takımında forma giyen Bitshiabu, Hannover'den hareket eden özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaştı. 21 yaşındaki futbolcuyu burada az sayıda taraftar karşıladı.

        Genç savunma oyuncusu, pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından havalimanı çıkışında basın mensuplarına poz verdi.

        Burada soruları yanıtlayan El Chadaille Bitshiabu, "Çok mutluyum. Umarım burada çok büyük şeyler başarırız. Galatasaray ailesiyle ve taraftarıyla da tanışmak için çok sabırsızım. En hızlı şekilde taraftarlarla bir araya gelmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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        Fransız stoper, daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.

        El Chadaille Bitshiabu'nun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Galatasaray ile kiralık olarak sözleşme imzalaması bekleniyor.

        LEIPZIG'TE 14 MAÇTA OYNADI

        21 yaşındaki Fransız stoper Bitshiabu, geçen sezon Leipzig forması altında 14 maçta süre bulmuştu.

        Leipzig ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden genç savunma oyuncusunun, güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

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        #El Chadaille Bitshiabu
        #galatasaray
        #transfer
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