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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uludağ’da facia: 70 metrelik şelaleden düşen kadın hayatını kaybetti

        Uludağ’da facia: 70 metrelik şelaleden düşen kadın hayatını kaybetti

        Bursa'nın Kestel ilçesinde Küreklidere Şelalesi'nde yürüyüş yapan 49 yaşındaki N.A., ayağının kayması sonucu 70 metrelik uçurumdan düştü. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, kadının hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 07:41 Güncelleme:
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        70 metrelik şelaleden düştü!

        Bursa’nın Kestel ilçesinde, Uludağ’ın eteklerinde bulunan Küreklidere Şelalesi mevkiinde şelale kenarında dolaştığı sırada ayağı kayan 49 yaşındaki kadın, yaklaşık 70 metre yükseklikten uçuruma düşerek hayatını kaybetti.

        Olay, saat 18.30 sıralarında Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi Küreklidere Şelalesi mevkiinde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki N.A., şelale kenarında dolaştığı sırada ayağının kayması sonucu yaklaşık 70 metre yükseklikten uçuruma düştü.

        ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Sarp ve engebeli arazide başlatılan kurtarma operasyonuna İl Jandarma Komutanlığına bağlı 1 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve 3 asayiş timi, AFAD’a bağlı 2 ekip, AKUT’a bağlı 2 ekip ile İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 2 araç ve 2 ekip katıldı.

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        HAYATINI KAYBETTİ

        Ekiplerin zorlu arazi şartlarında yürüttüğü çalışma sonucunda N.A.’ya ulaşıldı. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde 49 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        N.A.’nın cansız bedeni, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Uludağ
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