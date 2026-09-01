Almanya'dan Rusya'ya karşı yeni hamle

Almanya hükümeti, Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) bulunmasıyla ilgili soruşturmada elde edilen bulguların Rusya'yı sorumlu gösterdiğini belirterek bir dizi tedbir açıkladı.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, düzenledikleri ortak basın toplantısında Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA bulunmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Dobrindt, 4 Ağustos'ta havalimanında patlayıcı yüklü bir İHA ile yapılan başarısız saldırının Rusya'nın emriyle düzenlendiğini belirtti.

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Dobrindt, olayın arkasındaki isimlerin izlerinin Rusya'ya uzandığını ve faillerin Rus devlet kurumları adına hareket ettiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Wadephul da Rusya'nın tehlikeli davranışlarının Avrupa'ya yönelik istikrarsızlaştırma, dezenformasyon, tehdit, sabotaj ve saldırganlık girişimlerinden oluşan uzun bir dizinin parçası olduğunu, Rusya'nın Almanya'ya açık bir düşmanlıkla yaklaştığını kaydetti.

Rusya yönetiminin Leipzig'deki saldırı girişimiyle büyük ölçüde gergin olan ikili ilişkileri bir kez daha ciddi şekilde zedelemek için bilinçli bir karar aldığını savunan Wadephul, "Almanya, güvensizlik yaratmak isteyen düşmanlara karşı direnecektir. Bu nedenle hükümetimiz Leipzig'deki hibrit saldırının kaynağı olan Rusya'ya karşı harekete geçmektedir." dedi.

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Hükümet olarak Rusya'ya karşı önlemler uygulamaya koyduklarını aktaran Wadephul, şunları kaydetti:

"Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacaktır. Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşme feshedilecektir. Avrupa Birliği'nde, hibrit saldırılar bağlamında Rusya'dan gelen kişilerin yeni listelere alınması için öneride bulunacağız. Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerini sıkılaştırıyoruz. Rus gölge filosuna yönelik baskıyı artırıyoruz."

Rusya'nın Berlin Büyükelçisini bakanlığa çağırma talimatı verdiğini vurgulayan Wadephul, Rusya yönetimine verdikleri mesajın, "Güvenlik politikası alanındaki eylemlerimizde kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." şeklinde olduğunu söyledi.

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LEIPZIG-HALLE HAVALİMANI'NDA İHA BULUNMUŞTU

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti.

RUTTE: ALMANYA İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak'ın Almanya ile tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, Berlin'in Rusya'ya yönelik açıkladığı yeni tedbirleri desteklediğini bildirdi.

Rutte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı düzenek içerdiği değerlendirilen bir insansız hava aracının (İHA) bulunmasının ardından NATO'nun Berlin ile tam dayanışma içinde olduğunu kaydeden Rutte, olayı "hibrit saldırı" olarak niteledi ve Rusya'yı sorumlu tuttu.

Rutte, "Kanıtlar açık. Almanya'nın buna yönelik açıkladığı önlemleri memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

NATO'nun her türlü tehdide karşı caydırma ve savunma yeteneğini güçlendirmeye devam edeceğini vurgulayan Rutte, "Rusya'nın bizi korkutma, birliğimizi ve Ukrayna'yı destekleme isteğimizi baltalama girişimleri boşunadır ve başarısız olacaktır. Ukrayna'ya desteğimiz gibi NATO'nun kolektif savunmasına olan bağlılığımız da sarsılmazdır." değerlendirmesinde bulundu.

PUTİN: KANITLAR NEREDE?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Lenin, yaptığı açıklamada "Almanya'ya saldırı düzenlediğimize dair kanıtlar nerede? Delil yerleştirdiler" ifadelerini kullandı.