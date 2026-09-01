Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Diplomasi Almanya'dan Rusya'ya karşı yeni hamle

        Almanya'dan Rusya'ya karşı yeni hamle

        Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya yönelik yeni tedbirler kapsamında Bonn'daki Rus Konsolosluğu'nun ve Moskova'daki Rusya Evi'nin kapatılması talimatı verildiğini açıkladı. NATO Genel Sekreteri Rutte, Almanyanın Rusyaya yönelik tedbirlerini desteklediğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı açıklamada "Almanya'ya saldırı düzenlediğimize dair kanıtlar nerede? Delil yerleştirdiler" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 18:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Almanya'dan Rusya'ya karşı yeni hamle

        Almanya hükümeti, Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) bulunmasıyla ilgili soruşturmada elde edilen bulguların Rusya'yı sorumlu gösterdiğini belirterek bir dizi tedbir açıkladı.

        İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, düzenledikleri ortak basın toplantısında Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA bulunmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Bakan Dobrindt, 4 Ağustos'ta havalimanında patlayıcı yüklü bir İHA ile yapılan başarısız saldırının Rusya'nın emriyle düzenlendiğini belirtti.

        REKLAM

        Dobrindt, olayın arkasındaki isimlerin izlerinin Rusya'ya uzandığını ve faillerin Rus devlet kurumları adına hareket ettiğini ifade etti.

        Dışişleri Bakanı Wadephul da Rusya'nın tehlikeli davranışlarının Avrupa'ya yönelik istikrarsızlaştırma, dezenformasyon, tehdit, sabotaj ve saldırganlık girişimlerinden oluşan uzun bir dizinin parçası olduğunu, Rusya'nın Almanya'ya açık bir düşmanlıkla yaklaştığını kaydetti.

        Rusya yönetiminin Leipzig'deki saldırı girişimiyle büyük ölçüde gergin olan ikili ilişkileri bir kez daha ciddi şekilde zedelemek için bilinçli bir karar aldığını savunan Wadephul, "Almanya, güvensizlik yaratmak isteyen düşmanlara karşı direnecektir. Bu nedenle hükümetimiz Leipzig'deki hibrit saldırının kaynağı olan Rusya'ya karşı harekete geçmektedir." dedi.

        REKLAM

        Hükümet olarak Rusya'ya karşı önlemler uygulamaya koyduklarını aktaran Wadephul, şunları kaydetti:

        "Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacaktır. Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşme feshedilecektir. Avrupa Birliği'nde, hibrit saldırılar bağlamında Rusya'dan gelen kişilerin yeni listelere alınması için öneride bulunacağız. Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerini sıkılaştırıyoruz. Rus gölge filosuna yönelik baskıyı artırıyoruz."

        Rusya'nın Berlin Büyükelçisini bakanlığa çağırma talimatı verdiğini vurgulayan Wadephul, Rusya yönetimine verdikleri mesajın, "Güvenlik politikası alanındaki eylemlerimizde kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." şeklinde olduğunu söyledi.

        REKLAM

        LEIPZIG-HALLE HAVALİMANI'NDA İHA BULUNMUŞTU

        Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu.

        ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti.

        RUTTE: ALMANYA İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak'ın Almanya ile tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, Berlin'in Rusya'ya yönelik açıkladığı yeni tedbirleri desteklediğini bildirdi.

        Rutte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

        Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı düzenek içerdiği değerlendirilen bir insansız hava aracının (İHA) bulunmasının ardından NATO'nun Berlin ile tam dayanışma içinde olduğunu kaydeden Rutte, olayı "hibrit saldırı" olarak niteledi ve Rusya'yı sorumlu tuttu.

        Rutte, "Kanıtlar açık. Almanya'nın buna yönelik açıkladığı önlemleri memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

        NATO'nun her türlü tehdide karşı caydırma ve savunma yeteneğini güçlendirmeye devam edeceğini vurgulayan Rutte, "Rusya'nın bizi korkutma, birliğimizi ve Ukrayna'yı destekleme isteğimizi baltalama girişimleri boşunadır ve başarısız olacaktır. Ukrayna'ya desteğimiz gibi NATO'nun kolektif savunmasına olan bağlılığımız da sarsılmazdır." değerlendirmesinde bulundu.

        PUTİN: KANITLAR NEREDE?

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Lenin, yaptığı açıklamada "Almanya'ya saldırı düzenlediğimize dair kanıtlar nerede? Delil yerleştirdiler" ifadelerini kullandı.

        LEİPZİG-HALLE HAVALİMANI'NDA İHA BULUNMUŞTU

        Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu. ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti. Almanya olay nedeniyle Rusya'yı suçlamış, bugün Bonn'daki Rus Başkonsolosluğunun 18 Eylül itibarıyla kapatılması, Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşmenin feshedilmesi gibi tedbirler açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #almanya
        #Rusya Evi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        M.City'den rekor transfer!
        M.City'den rekor transfer!
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Lösemiyi yendi, kazada can verdi!
        Lösemiyi yendi, kazada can verdi!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Trump İran'ı müzakere masasına çekmeye çalışıyor mu?
        Trump İran'ı müzakere masasına çekmeye çalışıyor mu?
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        "Trump, Kim ile ön koşulsuz olarak görüşmeye açık"
        "Trump, Kim ile ön koşulsuz olarak görüşmeye açık"
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        "Süreci atlattım"
        "Süreci atlattım"
        Son bekar tatili
        Son bekar tatili
        Kapanmaları engelledi
        Kapanmaları engelledi