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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İsveçli mobilya devi IKEA 1500 üründe indirime gidecek

        İsveçli mobilya devi IKEA 1500 üründe indirime gidecek

        IKEA, artan yaşam maliyetlerinin artması nedeniyle Avrupa'da 1500'den fazla üründe yüzde 15 ila 25 oranında fiyat indirimi yaparak müşterileri çekmeyi bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 15:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek

        İsveçli mobilya devi IKEA, artan yaşam maliyetlerinden dolayı Avrupa'da 1500'den fazla üründe yüzde 15-25 oranında fiyat indirimi yapmayı ve müşterileri tekrar çekmeyi bekliyor.

        İsveçli mobilya grubunun fiyat ürünlerinin hemen yürürlüğe gireceği belirtildi.

        Dünya genelindeki IKEA mağazalarının çoğuna sahip olan Ingka ve IKEA markasının sahibi Inter IKEA Grubu, Salı günü Avrupa genelinde fiyatları düşürmek için 1,2 milyar euro yatırım yapacaklarını açıkladı.

        Almanya'da 1500'den fazla ürünün fiyatı ortalama yüzde 20 oranında düşürülecekken, İngiltere'de yüzlerce ev eşyası ve aksesuar ürününde fiyat indirimleri yapılacak. İtalya'da ise yüzlerce ürünün fiyatı ortalama yüzde 22 oranında düşürüldü.

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        Avrupa dışındaki pazarlarda da uygun fiyatlılığı desteklemek amacıyla Ingka Grubu, Asya ve Kuzey Amerika'daki enflasyon ve kur baskılarını dengelemek için 70 milyon euro yatırım yapacağını açıkladı.

        Ingka Grubu CEO'su Juvencio Maeztu "Bu yatırım bir faaliyet veya kısa vadeli bir kampanya değil. Bu, insanların en çok ihtiyaç duyduğu anda IKEA'yı daha uygun fiyatlı hale getirmekle ilgili, bu daha düşük bir kar marjını kabul etmek anlamına gelse bile. Aynı zamanda, çok kanallı deneyimimizin bir parçası olarak birçok küçük mağaza açarak IKEA'yı daha erişilebilir hale getirmek için yatırım yapıyoruz" dedi.

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        İndirimler şu an için Türkiye'deki şubeleri değil yalnızca Avrupa'daki şubeleri kapsıyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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        #IKEA
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        #Ingk
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