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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da ilginç olay: Protokol Yolu'nda bulunan eşek yediemine çekildi

        Ankara'da ilginç olay: Protokol Yolu'nda bulunan eşek yediemine çekildi

        Ankara'nın Altındağ ilçesinde kaybolan eşek, Protokol Yolu'nda polis ekiplerince bulunarak çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. Eşeğinin yerini sosyal medyada paylaşılan görüntülerden öğrenen sahibi Orhan Figan, bin 246 lira ceza ödeyerek hayvanına kavuştu. Eşeğin çekiciyle taşındığı anlar ise renkli görüntülere sahne oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 15:51 Güncelleme:
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        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi

        Ankara’da kaybolup Protokol Yolu’na çıkan eşek, polis tarafından bulunarak çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. Eşeğine bin 246 lira ceza ödeyerek kavuşan sahibinin yaşadığı olay renkli görüntüler oluşturdu. Ankara’nın Altındağ ilçesinde kaybolan eşek, vatandaşların ihbarı üzerine polis ekiplerince bulunarak çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. Eşeğinin yerini sosyal medyada gördüğü video sayesinde öğrenen sahibi, bin 246 lira ceza ödeyerek hayvanına kavuştu. Eşeğin çekiciyle taşındığı anlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

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        "BULAMADIĞIM İÇİN ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜM"

        İHA'daki habere göre olay; Ankara’nın Altındağ ilçesinde hayvancılık yaptığını aktaran Orhan Figan, "Çobanım iki gün önce beni arayıp, eşeğin gece 02.00 sıralarında kaybolduğunu söyledi. Ben de hemen eşeği aramaya çıktım. Her yeri aradım ama eşeği bulamadım.

        Dron yardımıyla bulurum diye dron aldım ama yine bulamadım. Eşeği bulamayınca muhtara, arkadaşlarıma haber verdim. Bulamayınca artık ümidi kestim, eşeğimi bulamadığım için çok üzülmüştüm" ifadelerini kullandı.

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        "EŞEĞİ NORMAL BİR ARAÇ GİBİ ÇEKİCİYE YÜKLEMİŞLER"

        Figan, eşeğinin yediemin otoparkında olduğunu sosyal medyadan öğrendiğini söyleyerek, "Arkadaşım eşeğini buldum diyerek gece saatlerinde bana mesaj attı. Nereden buldun?' dedim, yediemin otoparkında dedi, inanmadım.

        Arkadaşım, bana sosyal medyada bulduğunu söyleyerek, link attı. Linke tıkladıktan sonra bir vatandaşın, eşeğimi Protokol Yolu'nda bulduğunu öğrendim. Vatandaş eşeği bulduktan sonra 112'yi aramış. Polis arkadaşlar kimseye ulaşamayınca çekici çağırmışlar.

        Eşeği normal bir araç gibi çekiciye yüklemişler. Eşeğe zarar vermeden sıkı bağlamışlar. Sonrasında eşeği yediemin otoparkına indirmişler" şeklinde konuştu.

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        "POLİS ARKADAŞLAR SAĞ OLSUN"

        Eşeğini teslim almak için gece saatlerinde otoparka gittiğini belirten Figan, "Videoyu gördükten sonra hemen 112'yi aradım, emniyetle görüştüm. Oradaki personel, senin eşeğin yediemin otoparkındadır ama gece saatlerinde kimseyi bulamazsın dedi.

        Ben de eşeği bulmuşum, almam eşeğimi lazım dedim. Gece saat 02.30 gibi yediemin otoparkına gittim. Polis arkadaşlar sağ olsun, eşeğin yemini ve suyunu vermişler. Polisler eşeğini al ama bunun cezasını sana kesmemiz lazım dediler. Cezamın fişini kestiler, eşeğimi teslim ettiler" diye konuştu.

        "EŞEĞİMİ BULDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

        Eşeğin sürüden ayrılma sebebinin yavrusunu aramak olduğunu ifade eden Figan, sözlerine şu şekilde devam etti: "Benim için eşeğin bu kadar kıymetli olmasının nedeni; sürüyü bırakmamasıdır. Bu davar eşeğidir. Eşeğim biraz kilo alsın ve sıpası da yeteri kadar büyüdüğü için sıpasını başka bir sürüye kattım. Eşeğimde yavrusunu bulmak için gitmiş.

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        Normalde bu eşek kesinlikle davarı bırakmaz. Bu yüzden kaçmış, sağ olsun yediemin otoparkına götürmüşler. Ben de bin 246 lira ceza miktarını ödedim, eşeğimi teslim aldım. Başta ben olmak üzere herkes bu olaya çok şaşırdı. Eşeğimi bulduğum için çok mutluyum. Benim için güzel bir anı oldu."

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