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        Haberler Dünyadan İşaret dili tercümanını taklit eden Mel Gibson'a sert tepki: İğrenç!

        İşaret dili tercümanını taklit eden Mel Gibson'a sert tepki: İğrenç!

        Kanada'da katıldığı bir etkinlikte, sahnedeki işaret dili tercümanını takit eden Mel Gibson'a tepki yağdı. Ünlü oyuncu, özür dilemek zorunda kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 09:46 Güncelleme:
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        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!

        Mel Gibson, işitme engelli bir Amerikan işaret dili tercümanıyla alay ettiği için eleştirilerin hedefi oldu. 70 yaşındaki Avustralyalı aktör, Kanada'nın Toronto şehrinde düzenlenen Fan Expo Canada etkinliğinde sahneye davet edildiğinde, onu abartılı el hareketleri yaparken gösteren videosunun ardından büyük tepki çekti.

        İnternette yayınlanan videoda, Gibson'ın sunucu Liam Crowley tarafından tanıtılmasının ardından sahneye çıktığı görülüyor. Ancak 'Cesur Yürek' yıldızı kalabalık seyirci kitlesinin önüne çıktığında, sahnede işaret diliyle konuşan bir kadının arkasında jestler yapması dikkat çekiyor.

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        Videoyu X platformunda paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı, "Dilimin alay konusu edildiğini görmek her zaman hayal kırıklığı yaratıyor. Dilimizin tanınması ve ciddiye alınması için çok çalışıyoruz" dedi.

        Bir sosyal medya kullanıcısı, "Onun için tam isabet. Ne büyük bir hayal kırıklığı oldu" derken; bir başkası, "Bu tür davranışlara dair geçmişi olan birinin Fan Expo'ya neden davet edildiğini bile anlamıyorum" çıkışı yaptı. Pek çok platformda, ünlü oyuncuya yönelik tepkiler, "aşağılık" ve "iğrenç bir insan" sözleriyle verildi.

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        ÖZÜR DİLEDİ

        Gibson, tepkilerin ardından özür açıklaması yaparak şunları söyledi: Bazen sahnede spot ışıkları altında olduğunuzda aklınız karışabiliyor ve bazen kendiliğinden düşüncesizce aptallıklar sergileyebiliyorsunuz. Kasıtlı bir kötülük söz konusu değildi ve bundan rahatsız olan herkesten içtenlikle özür diliyorum.

        ÖNCEKİ SKANDALLARI

        Gibson tartışmaların odağında kalmaya yabancı bir isim değil. Daha önce de pek çok olayda manşetlere çıktı, yıllar içinde bir dizi skandala imza attı.

        Aktör, 2006'da Malibu'da gözaltına alınması sırasında kaydedilen Yahudi karşıtı söylemleri nedeniyle büyük tepkiyle karşılaşmıştı.

        Olayla ilgili polis raporuna göre, Gibson memurlara şunları söylemişti: Kahrolası Yahudiler. Dünyadaki tüm savaşlardan Yahudiler sorumludur. Siz Yahudi misiniz?

        Tutuklamayı gerçekleştiren şerif yardımcısı bir Yahudiydi.

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        Polis raporunda ayrıca Gibson'ın bir noktada kadın bir polis memurunu fark edip ona göğüsleriyle ilgili bağırdığı da belirtilmişti.

        Gibson daha sonra yazdığı özür mektubunda, "Herhangi bir Yahudi karşıtı düşünce veya ifadeyi dile getiren hiç kimse için hiçbir mazeret yoktur ve hiçbir şekilde hoşgörü gösterilmemelidir.

        Tutuklandığım gece bir kolluk görevlisine söylediğim zehirleyici ve zararlı sözler için özellikle Yahudi topluluğundaki herkesten özür dilemek istiyorum" demişti.

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        2010 yılında, Gibson ile o zamanki kız arkadaşı Oksana Grigorieva arasında kaydedilen bir telefon görüşmesinde, aktörün ırkçı bir kelime kullandığı ve Oksana'ya tecavüze uğrarsa bunun onun suçu olacağını söylediği duyulmuştu. Ertesi yıl, eski kız arkadaşını dövdüğü suçlamasını kabul etmişti.

        2015'te ise Avustralyalı bir fotoğrafçı, Gibson'ın Sydney'de kendisini ittiğini ve sözlü olarak taciz ettiğini iddia etmişti. Ünlü oyuncu bu iddiaları şiddetle reddetmişti. İnceleme sonrasında Gibson'a resmi suçlamalar yöneltilmişti.

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        #Mel Gibson
        #TAKLİT
        #işitme engelli
        #işaret dili
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