İki Şehzade İbrahim'in sırrı

Geçtiğimiz günlerde Bursa Tophane'de bulunan Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret ederken bazı ziyaretçilerin iki sanduka önünde durup dakikalarca bir konuya kafa yorduklarına şahit oldum.

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Osman Gazi'nin sandukasının hemen sağ tarafında yer alan iki adet Şehzade İbrahim sandukası, ziyaretçilerin kafasını bir hayli karıştırıyor. Zira; sandukaların birinin üzerindeki bilgilendirme levhasında "Şehzade İbrahim / Osman Gazi'nin torunu" diğerinde ise "Şehzade İbrahim / Orhan Gazi'nin oğlu" yazıyor.

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İşte kafa karışıklığı da tam bu noktada başlıyor. Çünkü Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi olduğu için ziyaretçiler tek bir Şehzade İbrahim olduğundan yola çıkarak neden iki ayrı sandukası olduğunu düşünüyor.

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AKILLARA I. MURAD'IN TÜRBELERİ GELİYOR

Bu durum da akıllara hem Bursa'da hem de Kosova'da türbesi bulunan I. Murad'ı getiriyor. Zira; I. Murad'ın Bursa ve Kosova'nın Mazgit köyünde olmak üzere iki ayrı türbesi bulunuyor.

I.Murad (1326-1389)

I. Kosova Savaşı'nda şehit düşen I. Murad'ın iç organları Mazgit köyüne defnedildi. Daha sonra da türbesi oraya inşa edildi. İç organlarının olmadığı naaşı ise Bursa'ya getirilerek oğlu Yıldırım Bayezid tarafından Tophane'deki türbeye defnedildi. Bu nedenle I. Murad'ın biri Bursa'da diğeri ise Kosova'da olmak üzere iki türbesi bulunuyor.

Peki Tophane'deki Orhan Gazi türbesinde sandukaları bulunan Osman Gazi'nin torunu Şehzade İbrahim ile Orhan Gazi'nin oğlu Şehzade İbrahim kimdir?

OSMAN GAZİ'NİN TORUNU ŞEHZADE İBRAHİM

• Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin Orhan Bey (Gazi), Alâeddin Bey, Çoban Bey ve Fatma Hatun adında çocukları vardı.

• Şehzade İbrahim, Alâeddin Bey'in çocuklarından biri.

• Alâeddin Bey, saltanattan uzak durup Bursa'da bir derviş hayatı sürdüğü için, oğlu İbrahim Bey de taht kavgalarından veya merkezi yönetim hırslarından uzak, uç beyliği topraklarında vakıf ve hayır işleriyle meşgul bir ömür geçirdi.

ORHAN GAZİ'NİN OĞLU ŞEHZADE İBRAHİM

• Orhan Gazi ile Bizans prensesi Asporça Hatun'un evliliğinden dünyaya gelen çocuklarından biri.

• Adı ilk kez 1323 tarihli Asporça Hatun vakfiyesinde geçti.

• Annesi tarafından vakfına mütevelli tayin edildi.

Sözün özü, Osman Gazi'nin oğulları Orhan Gazi de Alâeddin Bey de oğullarından birine İbrahim adını verdi. Ki Orhan Gazi ile Alâeddin Bey'in kendi oğullarına aynı adı vermesi, erken dönem Osmanlı şeceresinde sıkça görülüyordu.