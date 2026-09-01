Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Keşfet İki Şehzade İbrahim'in sırrı

        İki Şehzade İbrahim'in sırrı

        Bursa Tophane'deki Orhan Gazi Türbesi'nde yer alan iki Şehzade İbrahim sandukası, ziyaretçilerin kafasını karıştırıyor. Erken dönem Osmanlı şeceresindeki bu tarihsel düğümün arkasında, Osman Gazi'nin iki farklı çocuğundan olma torunları bulunuyor

        Giriş: 01 Eylül 2026 - 09:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İki Şehzade İbrahim'in sırrı

        Geçtiğimiz günlerde Bursa Tophane'de bulunan Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret ederken bazı ziyaretçilerin iki sanduka önünde durup dakikalarca bir konuya kafa yorduklarına şahit oldum.

        REKLAM

        Osman Gazi'nin sandukasının hemen sağ tarafında yer alan iki adet Şehzade İbrahim sandukası, ziyaretçilerin kafasını bir hayli karıştırıyor. Zira; sandukaların birinin üzerindeki bilgilendirme levhasında "Şehzade İbrahim / Osman Gazi'nin torunu" diğerinde ise "Şehzade İbrahim / Orhan Gazi'nin oğlu" yazıyor.

        REKLAM

        İşte kafa karışıklığı da tam bu noktada başlıyor. Çünkü Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi olduğu için ziyaretçiler tek bir Şehzade İbrahim olduğundan yola çıkarak neden iki ayrı sandukası olduğunu düşünüyor.

        REKLAM

        AKILLARA I. MURAD'IN TÜRBELERİ GELİYOR

        Bu durum da akıllara hem Bursa'da hem de Kosova'da türbesi bulunan I. Murad'ı getiriyor. Zira; I. Murad'ın Bursa ve Kosova'nın Mazgit köyünde olmak üzere iki ayrı türbesi bulunuyor.

        I.Murad (1326-1389)
        I.Murad (1326-1389)

        I. Kosova Savaşı'nda şehit düşen I. Murad'ın iç organları Mazgit köyüne defnedildi. Daha sonra da türbesi oraya inşa edildi. İç organlarının olmadığı naaşı ise Bursa'ya getirilerek oğlu Yıldırım Bayezid tarafından Tophane'deki türbeye defnedildi. Bu nedenle I. Murad'ın biri Bursa'da diğeri ise Kosova'da olmak üzere iki türbesi bulunuyor.

        Peki Tophane'deki Orhan Gazi türbesinde sandukaları bulunan Osman Gazi'nin torunu Şehzade İbrahim ile Orhan Gazi'nin oğlu Şehzade İbrahim kimdir?

        OSMAN GAZİ'NİN TORUNU ŞEHZADE İBRAHİM

        • Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin Orhan Bey (Gazi), Alâeddin Bey, Çoban Bey ve Fatma Hatun adında çocukları vardı.

        • Şehzade İbrahim, Alâeddin Bey'in çocuklarından biri.

        • Alâeddin Bey, saltanattan uzak durup Bursa'da bir derviş hayatı sürdüğü için, oğlu İbrahim Bey de taht kavgalarından veya merkezi yönetim hırslarından uzak, uç beyliği topraklarında vakıf ve hayır işleriyle meşgul bir ömür geçirdi.

        ORHAN GAZİ'NİN OĞLU ŞEHZADE İBRAHİM

        • Orhan Gazi ile Bizans prensesi Asporça Hatun'un evliliğinden dünyaya gelen çocuklarından biri.

        • Adı ilk kez 1323 tarihli Asporça Hatun vakfiyesinde geçti.

        • Annesi tarafından vakfına mütevelli tayin edildi.

        Sözün özü, Osman Gazi'nin oğulları Orhan Gazi de Alâeddin Bey de oğullarından birine İbrahim adını verdi. Ki Orhan Gazi ile Alâeddin Bey'in kendi oğullarına aynı adı vermesi, erken dönem Osmanlı şeceresinde sıkça görülüyordu.

        PADİŞAHLARIN TÜRBELERİ NEREDE?

        BURSA

        • Osman Gazi

        • Orhan Gazi

        • I. Murad (Hüdavendigar)

        • I. Bayezid (Yıldırım)

        • I. Mehmed (Çelebi)

        • II. Murad

        İSTANBUL

        • II. Mehmed (Fatih Sultan)

        • II. Bayezid

        • I. Selim (Yavuz)

        • I. Süleyman (Kanuni)

        • II. Selim

        • III. Murat

        • III. Mehmed

        • I. Ahmed

        • I. Mustafa

        • II. Osman (Genç)

        • IV. Murad

        • İbrahim (Deli)

        • IV. Mehmed

        • II. Süleyman

        • II. Ahmed

        • II. Mustafa

        • III. Ahmed

        • I. Mahmud

        • III. Osman

        • III. Mustafa

        • I. Abdülhamid

        • III. Selim

        • IV. Mustafa

        • II. Mahmud

        • Sultan Abdülmecid

        • Sultan Abdülaziz

        • V. Murad

        • II. Abdülhamid

        • V. Mehmed Reşad

        ŞAM / SURİYE

        • VI. Mehmed Vahdeddin

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Osmanlı
        #osman gazi
        #Orhan Gazi
        #Şehzade İbrahim
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı!
        Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        İdris Naim Şahin adliyede
        İdris Naim Şahin adliyede
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Ailesiyle buluştu
        Ailesiyle buluştu
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?