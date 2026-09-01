Hürmüz’ün kilit adası Lark: İran’ın boğazdaki gözü neden hedefte?

Devrim Muhafızları’nın askeri varlığı, füze sistemleri, radar ve gözetleme altyapısı ile petrol tesislerini barındıran ada, İran’ın Hürmüz üzerindeki kontrol kapasitesinin önemli parçalarından biri olarak değerlendiriliyor. ABD’nin adadaki iki füze fırlatma platformunu vurmasıyla Lark, Washington-Tahran savaşında yeniden askeri hesapların merkezine yerleşti.

ABD güçleri pazar günü İran’a ait Lark Adası’nda bulunan iki füze fırlatma platformunu hedef aldı. Saldırı, temmuz ayının sonlarından bu yana İran topraklarına yönelik bilinen ilk Amerikan saldırısı olarak kayıtlara geçti. Tahran ise saldırıya Ürdün yönüne sekiz balistik füze fırlatarak karşılık verdi. Söz konusu füzelerin tamamının başarılı şekilde önlendiği bildirildi. Böylece son dönemde yeniden yükselen Washington-Tahran gerilimi doğrudan askeri saldırı ve karşı saldırı boyutuna taşınırken, gözler Hürmüz Boğazı’nın girişindeki küçük ancak son derece stratejik Lark Adası’na çevrildi.

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Haritadaki küçük ada, Hürmüz’de büyük güç

İran’ın güneyinde, stratejik Bender Abbas Limanı’nın hemen açığında bulunan Lark Adası, Basra Körfezi’ni Umman Denizi ve Hint Okyanusu’na bağlayan Hürmüz Boğazı’nın en hassas noktalarından birinde yer alıyor. Haritada küçük bir İran adası olarak görünen Lark, coğrafi konumu nedeniyle Tahran’ın deniz güvenliği ve Hürmüz stratejisinde büyüklüğünün çok ötesinde bir önem taşıyor. Ada, Keşm Adası’nın doğusunda ve Hürmüz Adası’nın güneyinde, petrol tankerleri ile uluslararası ticari gemilerin kullandığı ana deniz güzergâhlarının hemen yakınında bulunuyor.

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Lark’ın bulunduğu bölge, Hürmüz Boğazı’nın en dar ve stratejik kesimlerine yakınlığı nedeniyle yalnızca İran açısından değil, küresel enerji güvenliği bakımından da kritik önemde. Basra Körfezi’ndeki enerji üreticilerinden dünya pazarlarına taşınan petrol ve diğer enerji ürünlerinin önemli bölümü bu güzergâhtan geçiyor. Bu nedenle adada konuşlandırılabilecek radar, füze veya deniz unsurları, İran’a boğazdaki hareketliliği yakından takip etme ve kriz dönemlerinde deniz trafiği üzerinde baskı kurma imkânı sağlıyor.

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İran’ın Hürmüz’deki “gözü”

Lark’ın coğrafi konumu adayı adeta İran’ın “Hürmüz’deki gözü” haline getiriyor. Adadan boğaza giren ve çıkan gemilerin hareketleri izlenebilirken, petrol tankerleri başta olmak üzere uluslararası ticari deniz trafiğinin yakından takip edilmesi mümkün. İran’ın bu nedenle Lark’ta radar sistemleri ve deniz trafiğini izlemeye yönelik çeşitli gözetleme tesisleri oluşturduğu belirtiliyor.

Bu altyapının önemi özellikle askeri kriz dönemlerinde artıyor. Hürmüz’e yaklaşan savaş gemilerinin, tankerlerin ve ticari gemilerin hareketlerinin takip edilebilmesi İran’a hem istihbarat hem de operasyonel açıdan önemli avantaj sağlıyor. Böylece Lark, tek başına bir ada olmaktan çıkarak İran’ın Keşm, Hürmüz ve Bender Abbas çevresindeki daha geniş gözetleme ve savunma ağının parçalarından biri haline geliyor.

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Devrim Muhafızları’nın ileri noktalarından biri

Lark’ın stratejik değeri yalnızca gözetleme faaliyetlerinden kaynaklanmıyor. Adada İran Devrim Muhafızları’na bağlı askeri unsurların bulunduğu bir üs de yer alıyor. Devrim Muhafızları’nın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki deniz unsurları, kıyı savunma sistemleri, füze kapasitesi ve gözetleme altyapısı birlikte değerlendirildiğinde Lark, İran’ın boğaz çevresinde oluşturduğu askeri mimarinin ileri noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

ABD’nin son saldırıda adadaki iki füze fırlatma platformunu hedef alması da Lark’ın yalnızca pasif bir gözetleme merkezi olmadığını ortaya koyuyor. Adadaki askeri kapasite, Hürmüz çevresinde yaşanabilecek daha geniş çaplı bir çatışmada İran’ın deniz ve füze operasyonlarına destek sağlayabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor. Bu durum aynı zamanda Lark’ı, İran’ın Hürmüz’deki askeri kapasitesini zayıflatmayı hedefleyen operasyonlarda potansiyel hedeflerden biri haline getiriyor.

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Adanın ikinci stratejik kartı: Petrol

Lark’ın askeri öneminin yanında enerji altyapısı bakımından da dikkat çekici bir geçmişi bulunuyor. Adada 1980’li yılların sonlarına uzanan bir petrol transfer ve ihracat tesisi yer alıyor. İran-Irak Savaşı’nın son dönemlerinde Basra Körfezi’ndeki petrol terminalleri ve tanker trafiğinin yoğun biçimde hedef alınması, Tahran yönetimini alternatif petrol transfer noktaları oluşturmaya yöneltmişti. Lark da bu süreçte İran’ın enerji altyapısının stratejik noktalarından biri haline geldi.

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Bu durum adaya çift yönlü bir stratejik kimlik kazandırdı. Bir tarafta İran’ın Hürmüz çevresindeki askeri ve istihbarat kapasitesine hizmet eden tesisler bulunurken, diğer tarafta ülkenin enerji ihracatıyla bağlantılı altyapı yer alıyor. Dolayısıyla Lark çevresindeki herhangi bir askeri gerilim yalnızca güvenlik boyutuyla değil, enerji piyasalarına olası etkileri nedeniyle de önem taşıyor.

Gemilere müdahale için stratejik konum

İran Devrim Muhafızları’nın Lark’taki liman ve iskeleleri Hürmüz Boğazı’ndaki faaliyetleri kapsamında kullandığı da belirtiliyor. Haberde aktarılan bilgilere göre İran tarafı buradaki imkânlardan boğazdan geçen gemiler üzerinde kontrol oluşturmak ve bazı durumlarda geçişe ilişkin şartlar uygulamak amacıyla yararlanıyor. Bunlar arasında gemilerden geçiş karşılığında ücret talep edilmesi de bulunuyor.

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Bu özellikleri Lark’ı yalnızca gemilerin uzaktan izlendiği bir radar ve gözetleme noktası olmaktan çıkarıyor. Ada, konumu ve askeri altyapısıyla gerektiğinde Hürmüz’deki deniz trafiğine müdahale edilebilecek operasyonel bir merkez niteliği de taşıyor. İran ile Batılı ülkeler arasında Hürmüz’de yaşanan önceki tanker krizleri ve karşılıklı gemi müdahaleleri düşünüldüğünde, bu kapasitenin önemi daha da belirginleşiyor.

Pentagon’un hedef listesine daha önce de girdi

Lark’ın askeri ve stratejik önemi, adanın neden ABD’nin İran’a karşı hazırladığı askeri senaryolarda yer aldığını da açıklıyor. Ada daha önce Pentagon tarafından, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki uluslararası deniz ulaşımını aksatması veya engellemesi ihtimaline karşı hazırlanan askeri seçenekler arasında değerlendirilmişti.

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Axios tarafından daha önce aktarılan bilgilere göre Pentagon’un İran’ın Hürmüz’de seyrüseferi aksatmasına karşı değerlendirdiği seçenekler arasında Lark Adası’ndaki İran askeri tesislerinin hedef alınması da bulunuyordu. Washington açısından temel hedefin, İran’ın boğazdaki gemi hareketlerini kontrol etmesini veya uluslararası deniz ulaşımını tehdit etmesini sağlayabilecek askeri kapasitenin etkisiz hale getirilmesi olduğu değerlendiriliyor.

Küçük adanın büyük stratejik anlamı

ABD’nin Lark’taki iki füze fırlatma platformunu vurması bu nedenle yalnızca sınırlı bir askeri operasyon olarak görülmüyor. Ada, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı gözetleme, gemi hareketlerini takip etme, askeri varlığını sürdürme ve gerektiğinde deniz trafiği üzerinde baskı oluşturma kapasitesinin önemli halkalarından birini oluşturuyor. Lark’a yönelik saldırı aynı zamanda İran’ın Hürmüz çevresindeki askeri altyapısının doğrudan hedef alınabileceğine ilişkin güçlü bir mesaj niteliği taşıyor.

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Hürmüz Boğazı’nın küresel petrol ve enerji taşımacılığındaki kritik konumu dikkate alındığında Lark çevresindeki askeri hareketlilik Washington ile Tahran arasındaki çatışmanın çok ötesinde sonuçlar doğurabilecek potansiyele sahip. Bölgede yaşanabilecek her yeni saldırı, tanker trafiğinden petrol fiyatlarına, sigorta maliyetlerinden uluslararası deniz taşımacılığına kadar geniş bir alanda etkisini gösterebilir.

Hürmüz mücadelesinin ön cephesi

Son gelişmelerle birlikte Lark Adası bir kez daha Hürmüz Boğazı üzerindeki askeri hesapların merkezine yerleşmiş durumda. Küçük yüzölçümüne karşın stratejik coğrafyası, radar ve gözetleme sistemleri, Devrim Muhafızları varlığı, füze altyapısı, limanları ve petrol tesisleri adayı İran’ın Hürmüz stratejisinin kritik ileri noktalarından biri haline getiriyor.

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Bu nedenle Hürmüz üzerindeki kontrol mücadelesi sertleştikçe Lark’ın önemi de artıyor. Tahran açısından ada, boğazdaki hareketliliği takip etmek ve İran’ın askeri caydırıcılığını desteklemek için korunması gereken kritik bir mevzi; Washington açısından ise İran’ın Hürmüz üzerindeki askeri ve operasyonel kapasitesini sınırlandırmak için potansiyel bir hedef. Son Amerikan saldırısı, yıllardır Pentagon’un olası İran senaryolarında adı geçen Lark’ın artık teorik bir hedef olmaktan çıktığını ve ABD-İran çatışmasında Hürmüz cephesinin ön saflarından birine dönüştüğünü gösteriyor.