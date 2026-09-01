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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Gözler enflasyon rakamlarında: Ekonomistler ağustos ayı için son tahminlerini açıkladı

        Gözler enflasyon rakamlarında: Ekonomistler ağustos ayı için son tahminlerini açıkladı

        AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ağustosta yüzde 1,86 artacağını tahmin ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 07:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gözler enflasyon rakamlarında

        AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,86 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,10 arasında yer aldı.

        YILLIK ENFLASYONDA GERİLEME BEKLENTİSİ

        Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,86) temmuzda yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi bekleniyor.

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        YIL SONU TÜFE TAHMİNİ YÜZDE 29,49 OLDU

        Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,49 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuz ayında yüzde 1,78 artış göstermişti.

        Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
        Ocak 23,73 4,21 4,84
        Şubat 24,16 2,87 2,96
        Mart 25,91 2,40 1,94
        Nisan 28,16 3,19 4,18
        Mayıs 29,40 1,65 1,71
        Haziran 29 1,04 0,99
        Temmuz 29,55 1,82 1,78
        Ağustos 29,49 1,86
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        #enflas
        #TÜFE
        #yıl sonu enflasyon tahmini
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