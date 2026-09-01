Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkisi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Güneşli 30° Ankara Güneşli 31° İzmir Güneşli 35° Antalya Güneşli 37° Trabzon Parçalı Bulutlu 27° Bursa Güneşli 29° Adana Güneşli 36° Diyarbakır Güneşli 35° Gaziantep Güneşli 33° Ağrı Sağanak Yağış 24°

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

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SİNOP °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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MALATYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu