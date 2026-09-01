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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklarda değişiklik yok

        Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklarda değişiklik yok

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 07:05 Güncelleme:
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        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklarda değişiklik yok
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkisi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 31°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 37°

        Trabzon

        Parçalı Bulutlu 27°

        Bursa

        Güneşli 29°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 35°

        Gaziantep

        Güneşli 33°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 24°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BURSA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DENİZLİ °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        UŞAK °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        ADANA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        BURDUR °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 28°C

        Parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 29°C

        Parçalı bulutlu

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        SİNOP °C, 28°C

        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 26°C

        Parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        AMASYA °C, 29°C

        Parçalı bulutlu

        RİZE °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        TRABZON °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        MALATYA °C, 32°C

        Parçalı bulutlu

        VAN °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

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