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        Haberler Magazin Burak Özçivit'ten eleştirilere yanıt: Ailemizi rahat bırakın!

        Burak Özçivit'ten eleştirilere yanıt: Ailemizi rahat bırakın!

        Kız kardeşi Burçun Özçivit'in düğününe katılamayan Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'in tatil paylaşımının ardından gelen eleştirilere "Ailemizi rahat bırakın!" diyerek tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 08:12 Güncelleme:
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        Oyuncu Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit, Hasan Sağdıç ile Bafra'da nikah masasına oturdu. Ancak ünlü oyuncunun, eşi Fahriye Evcen ile düğün töreninde yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

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        Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit, oğlunun düğüne gelememesini "Adana'da çekimde, onun için gelemedi" sözleriyle açıkladı.

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        Oyuncunun kız kardeşi Burçun Özçivit ise "Kalbi bizimle gelemedi, görüntülü konuştuk" ifadelerini kullandı.

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        Burak Özçivit'in yanı sıra Fahriye Evcen'in de düğünde bulunmaması ve bu süreçte Evcen'in çocuklarıyla yaptığı tatil paylaşımı eleştirilere neden oldu.

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        Eşi Fahriye Evcen'in hedef alınması ve ailesi hakkında çeşitli eleştirilere maruz kalmasına öfkelenen Özçivit, "Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın!" diyerek tepki gösterdi.

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        "NİYE SALDIRIYORSUNUZ?"

        Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özçivit, şu ifadeleri kullandı: Biz bütün aile mutluyken niye yeni evlenen bir çifti bu kadar mutsuz ediyorsunuz? Onlar bizim ailemiz, canımız. Kime, niye bu kadar saldırıyorsunuz? Uydurduğunuz hikayeler ve saçma yorumları gidin kendi hayatlarınıza yapın. Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın!

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        2013'te 'Çalıkuşu' dizisinde 'Feride' ve 'Kamran' karakterlerini canlandırırken arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de evlenmişti. Oyuncu çift; 2019'da Karan'ı, 2023'te ise Kerem'i kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

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        #Burak Özçivit
        #Fahriye Evcen
        #burçun özçivit
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