Burak Özçivit'ten eleştirilere yanıt: Ailemizi rahat bırakın!
Kız kardeşi Burçun Özçivit'in düğününe katılamayan Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'in tatil paylaşımının ardından gelen eleştirilere "Ailemizi rahat bırakın!" diyerek tepki gösterdi
Oyuncu Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit, Hasan Sağdıç ile Bafra'da nikah masasına oturdu. Ancak ünlü oyuncunun, eşi Fahriye Evcen ile düğün töreninde yer almaması dikkatlerden kaçmadı.
Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit, oğlunun düğüne gelememesini "Adana'da çekimde, onun için gelemedi" sözleriyle açıkladı.
Oyuncunun kız kardeşi Burçun Özçivit ise "Kalbi bizimle gelemedi, görüntülü konuştuk" ifadelerini kullandı.
Burak Özçivit'in yanı sıra Fahriye Evcen'in de düğünde bulunmaması ve bu süreçte Evcen'in çocuklarıyla yaptığı tatil paylaşımı eleştirilere neden oldu.
Eşi Fahriye Evcen'in hedef alınması ve ailesi hakkında çeşitli eleştirilere maruz kalmasına öfkelenen Özçivit, "Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın!" diyerek tepki gösterdi.
"NİYE SALDIRIYORSUNUZ?"
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özçivit, şu ifadeleri kullandı: Biz bütün aile mutluyken niye yeni evlenen bir çifti bu kadar mutsuz ediyorsunuz? Onlar bizim ailemiz, canımız. Kime, niye bu kadar saldırıyorsunuz? Uydurduğunuz hikayeler ve saçma yorumları gidin kendi hayatlarınıza yapın. Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın!