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        Haberler Magazin Cem Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

        Cem Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

        Ayvacık'taki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve anjiyo olan komedyen Cem Yılmaz, hastane odasından sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 15:53 Güncelleme:
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        Sağlık durumu hakkında açıklama

        Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramıştı. Bunun üzerine sağlık ekipleri, göğüs ağrısı şikayeti bulunan ünlü komedyeni ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürmüştü. Buradan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Yılmaz'ın, Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından anjiyo işlemine alındığı öğrenilmişti.

        Komedyen Cem Yılmaz
        Komedyen Cem Yılmaz

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yılmaz'ın durumu hakkında açıklamada bulunarak "Değerli sanatçımız Cem Yılmaz’ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" demişti.

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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

        "BİR İNSANIN GEÇİREBİLECEĞİ BÜYÜK KALP KRİZLERİNDEN BİRİYLE GELDİ"

        Cem Yılmaz’ın anjiyosunu gerçekleştiren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit de; "Cem Bey bize bugün kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle başvurdu. Geldiğinde bilinci açıktı. Hemen anjiyo laboratuvarına aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemiyle işlemini tamamladık. Kendisi yoğun bakımda. Şu an durumu stabil. 2 gün boyunca takibini burada devam ettirmeyi planlıyoruz. Umarım sağlıcakla yakında ailesine kavuşur. Bizim kalp krizi türlerimiz var; bir insanın geçirebileceği büyük kalp krizlerinden biriyle geldi. Ayvacık Devlet Hastanesindeki arkadaşlar, çok hızlı bir şekilde, vakit kaybetmeksizin müdahale etti. Kalp krizini kalp yetersizliğine çevirmeden sağ salim yatağına aldık. Buradan herkese teşekkür etmek istiyorum. Herkes Ayvacık'tan itibaren, göğüs ağrısı başladığından beri çok güzel müdahale etmiş" ifadelerini kullanmıştı.

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        Prof. Dr. Ercan Akşit
        Prof. Dr. Ercan Akşit

        Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Akşit, şunları söylemişti: Şu anda bütün işlemleri üniversitemizde başarıyla gerçekleştirildi. Buradan diğer hastalarımız gibi 2 gün sonra taburcu olabilir, durumu böyle stabil giderse. Şu anda tek damar, bir ufak yan damarı için ileride gerekir mi diye sonra bakıyoruz. Şu an biz, kalp krizini ilgilendiren damarı açıyoruz. Diğer yan damar için de ayrıntılı bakacağız. Belki ona hiç işlem yapmaya gerek kalmayacak. Orası ilaçla idare eder. Bizim kalp krizi türlerimiz var. Bir insanın geçirebileceği kalp krizlerinden biriyle geldi. Sağ olsun Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki arkadaşlar çok güzel müdahale etmişler. 112 ambulansımız çok hızlı yönlendirmiş. Hastayı yaklaşık 2 saat içinde müdahale edince çoğu dokusu ölmeden, kalp yetersizliğine çevirmeden sağlıcakla yatağına aldık. Burada herkese teşekkür etmek istiyorum. Herkes Ayvacık'tan itibaren göğüs ağrısı başladığında beri güzel müdahale etmiş Cem Bey'e.

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        CEM YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

        Yaşananların ardından Cem Yılmaz, tedavi gördüğü hastane odasından bir paylaşımda bulunarak sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Ünlü komedyen şu ifadeleri kullandı: Sağ olun arkadaşlar iyiyim. Tam 'Gora'nın çekimleri bitti, dedim ki; 'Şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu, sette hiç belli etmez, kemiklerin ağrır iş bitince...' Dün kötü bir ağrı saplandı göğsüme sırtıma, eve gidip yatsam hala yatıyor olurdum... Ayvacık'ta ilk hastanede, burada Çanakkale'deki arkadaşlarıma teşekkür ederim, edeceğim sonra detaylı... Soran eden gelen herkese teşekkür ederim. Sağlık Bakanımız da sağ olsun geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Tüm sağlık dünyası zaten beni sever ne mutlu... Neyse kötü bir gün geçirdim vesselam. Doktorlar 'Stresten uzak durun' dedi, güldüm. Yine 'Ağabey az iç' diyen, 'Saçı kesti, yeni imaj' diyenlere bir sözüm var: Siz olmasanız kalp krizi de olmazdı hayatta. Sevenlere tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağlıklı olun inşallah.

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        #cem yılma
        #anjiyo
        #sağlık durumu
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