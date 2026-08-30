Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün KKTC'nin Girne Limanı’ndan Mersin Taşucu’na gitmek üzere hareket eden bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen kazada yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına, milletimize ve KKTC halkına taziyelerimizi sunuyoruz. KKTC makamları tarafından sürdürülen yoğun arama-kurtarma çalışmalarına ülkemizce tam destek verilmekte olup, ülkemizden iki helikopter, iki bot ve bir dalış timi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın iki gemisi arama-kurtarma faaliyetlerine dahil olmuştur. Daha fazla can kaybının önlenmesi ve kayıp kişilere ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalar KKTC makamlarıyla yakın eş güdüm ve iş birliği halinde devam etmektedir" denildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: HEPİMİZİ DERİNDEN ÜZEN BİR HABER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu Haberi Görüntüle

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"Hepimizi derinden üzen bir haber almış durumdayız. Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak batmıştır. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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BAHÇELİ'DEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i arayarak, başsağlığı dilediğini bildirdi.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC'nin Girne Limanı'ndan hareket ederek, Mersin Taşucu Limanı'na ulaşmak üzere yola çıkan özel bir firmaya ait yolcu taşıma gemisinin seyrüseferine başladıktan 4 mil sonra Akdeniz'de alabora olarak battığını belirtti.

Özdemir, açıklamasında, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, hepimizi yasa boğan bu acı olay sonrasında KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel'i arayarak, başsağlığı dileklerini ve üzüntülerini kendileriyle paylaşmış, devam eden arama kurtarma çalışmaları için her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu iletmiştir." ifadesini kullandı.

Toplam 267 kişinin bulunduğu belirtilen geminin batması sonrasında ilk belirlemelere göre 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Özdemir, kayıp durumda olan 23 kişinin arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Özdemir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Öncelikle kayıp olanların bir an evvel bulunmasını umut ediyoruz. Bu amaçla gerek donanmamızın gerekse hava kuvvetleri unsurlarımızın KKTC makamlarıyla eş güdüm halinde çalışarak, arama ve kurtarma çalışmalarını kararlılıkla sürdürmesi ümitlerimizi canlı tutmaktadır. Hepimizi derin bir üzüntüye boğan bu olayın her yönüyle aydınlatılması için ülkemizle beraber KKTC makamlarının da çalışmalarını titizlikle yürütmesi beklentimizdir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak kazada hayatını kaybedenlere Cenabı Allah'tan rahmet diliyor, merhumların aileleri ile birlikte aziz milletimize ve KKTC'ye başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyor, kayıplara bir an evvel ulaşılmasını büyük bir umut ve dualarla niyaz ediyoruz."

GÜRLEK: TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açıklarında, Girne'den Mersin'in Taşucu ilçesine seyir halinde olan yolcu gemisinin su almasının ardından alabora olmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Gürlek, kazada hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileğinde bulunarak, "Bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kazanın ardından KKTC ve Türkiye'nin ilgili kurumlarının koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirten Gürlek, çalışmaların tüm imkan ve kabiliyetlerin seferber edilmesiyle kesintisiz sürdürüldüğünü bildirdi.

Gürlek, kazadan etkilenen vatandaşlara, yolculara, mürettebata ve KKTC'deki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, arama kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını ve kayıp vatandaşlara bir an önce ulaşılmasını temenni etti. Gürlek, açıklamasını "Milletimizin başı sağ olsun" sözleriyle tamamladı.

ÇELİK: TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLMİŞ DURUMDA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla…" paylaşımında bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı da, Girne'de batan yolcu gemisine ilişkin, "Arama kurtarma çalışmaları ilgili birimler arasında koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürülmektedir" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "30 Ağustos 2026 tarihinde, Girne Limanı'ndan Taşucu Limanı'na seyir halinde bulunan, 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu 'FİLOJET' isimli yolcu gemisinin Girne Limanı'nın 4 mil açığında su almaya başladığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi alınmıştır. İhbarın alınmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında; KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru görevlendirilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları ilgili birimler arasında koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne Limanı'ndan ayrılan bir feribotun alabora olmasına ilişkin olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kurtulmuş, yolcuların ve mürettebatın kurtarılması için sürdürülen çalışmaların başarıyla sonuçlanmasını temenni etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC’nin Girne Limanı’ndan ayrılan feribotun alabora olduğunu üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne Limanı'ndan ayrılan feribotun alabora olduğunu üzülerek öğrendim. Bu fevkalade hazin olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyor; yolcuların ve mürettebatın sağ salim kurtarılması için süren çalışmaların başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve KKTC’deki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Girne açıklarında su alarak batan yolcu gemisine ilişkin, "KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kurumlarının koordinasyonu ve ekiplerin süratli müdahalesiyle yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında yolcuların büyük çoğunluğu güvenli bir şekilde tahliye edilerek karaya çıkarılmıştır” dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Girne açıklarında su alarak batan yolcu gemisindeki gelişmeler hepimizi derin bir şekilde üzmüştür. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kurumlarının koordinasyonu ve ekiplerin süratli müdahalesiyle yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında yolcuların büyük çoğunluğu güvenli bir şekilde tahliye edilerek karaya çıkarılmıştır. Bölgede arama kurtarma çalışmaları, ilgili kurumlarca kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Yaşanan elim olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olaydan etkilenen tüm yolculara ve mürettebata geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

BAKAN YUMAKLI: KOLAYLIKLAR DİLİYORUM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, can kaybının artmaması yönünde temennide bulunarak, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açıklarında bir feribotun alabora olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yaşanan elim kazada hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, kurtarılan yolculara ve mürettebata geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sahada fedakarca görev yapan arama kurtarma ekiplerine kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

KACIR: ACİL ŞİFALAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileyerek, kayıp yolculara bir an evvel ulaşılmasını temenni etti.

BOLAT: SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kazadan sağ kurtulan yolculara ve gemi personeline geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının haberini derin bir teessürle öğrendim. Kazanın ardından başlatılan çalışmalarda görev alan KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti kurumlarımızın yanı sıra, fedakarca görev yapan tüm arama-kurtarma ekiplerimize yüce Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Bu elim hadise nedeniyle hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Devam eden çalışmaların selametle sonuçlanmasını temenni ediyorum."

KILIÇDAROĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Girne açıklarında su alarak batan yolcu gemisinde hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara "geçmiş olsun" diledi. Kılıçdaroğlu, arama kurtarma çalışmaları süren denizde kaybolanların bir an önce sağ salim bulunmasını temenni etti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasına ilişkin açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Girne açıklarında su alarak batan yolcu gemisinde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazadan kurtulan yolcularımıza ve yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, halen arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü denizde kayıp olanların bir an önce sağ salim bulunmasını temenni ediyorum. Arama-kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize kolaylık ve başarı diliyorum" ifadesini kullandı.

DERVİŞOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Girne açıklarında bir yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, kayıp yolcuların bir an önce sağ salim bulunmasını temenni etti.

Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar, arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekiplerimize kolaylık diliyor, kayıp yolcularımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.