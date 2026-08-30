Spor yazarları Galatasaray Göztepe maçını değerlendirdi

"G.SARAY TAT VERMİYOR"

Ahmet Çakar (Sabah): Galatasaray, asla tat vermiyor. Osimhen dışında çabalayan, takımı ateşleyen bir oyuncu yok. Şimdiye kadar 'Osimhen takımın çok şeyi' diyorduk, belki de her şeyi. Koskoca G.Saray bir taçtan, bir de kornerden 2 gol yedi. Komedi gibi! Attığı ilk gol de tamamen şans.