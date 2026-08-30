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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Göztepe Spor yazarları Galatasaray Göztepe maçını değerlendirdi

        Spor yazarları Galatasaray Göztepe maçını değerlendirdi

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-2 mağluğ etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Spor yazarları, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 09:39 Güncelleme:
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        Spor yazarları, Galatasaray-Göztepe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.

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        "OSIMHEN TEK BAŞINA ZOR ANLAR YAŞATTI"

        İbrahim Yıldız (Habertürk): Göztepe karşısında 3 puanı 3 golle alan Sarı-Kırmızılı takım ilk yarı pozisyon üretmekte zorlandı. İkinci yarı oyunun temposu arttı. Galatasaray’ın hızlı oyunu Göztepe’yi zorladı. Osimhen tek başına İzmir takımına zor anlar yaşattı.

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        "G.SARAY TAT VERMİYOR"

        Ahmet Çakar (Sabah): Galatasaray, asla tat vermiyor. Osimhen dışında çabalayan, takımı ateşleyen bir oyuncu yok. Şimdiye kadar 'Osimhen takımın çok şeyi' diyorduk, belki de her şeyi. Koskoca G.Saray bir taçtan, bir de kornerden 2 gol yedi. Komedi gibi! Attığı ilk gol de tamamen şans.

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        "OSIMHEN G.SARAY'IN HER ŞEYİ"

        Levent Tüzemen (Sabah): Osimhen, Galatasaray'ın her şeyi olmaya devam ediyor. Koşuyor, mücadele ediyor, sorumluluk alıyor, tribünleri ateşliyor, sürekli arkadaşlarının enerjisini yukarı çekmeye çalışıyor. Sara'nın attığı golde, verdiği topuk pası mükemmeldi. Kendisinin penaltıdan attığı gol öncesi rakipten topu çalıp darbeyle yere düşmesi, çabukluğunun ve aklının eseriydi.

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        "EN BÜYÜK SORU İŞARETİ ORTA SAHA"

        Serkan Korkmaz (Fotomaç): Devler Ligi başlıyor ve Galatasaray evinde orta sıra takımlarıyla başa baş oynuyor. Bu endişe verici hal sadece transferlerin geç gelişiyle açıklanamaz. Beklerden çok fazla umut da yok yapacak da bir şey yok. Şampiyonlar Ligi standartının hayli altındalar. Okan Buruk için en büyük soru işaretiyse orta sahada. Ortadaki rotasyona minimum bir Salih Özcan bulunabilecek mi?

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        "OSIMHEN TEK BAŞINA TAKIM"

        Mustafa Çulcu (Sabah): Galatasaray, ilk yarıda top tutamadı, hızlı pas yapamadı, kanatları etkili kullanamadı, önde baskı yok, beklenen tempolu oyunu bir türlü kuramadı. Savunma ise pamuk gibi. Takımın ateşleyicisi Torreira'nın sanki barutu bitmiş. Osimhen tek başına takım. Oynadı, oynattı, ateşledi, gol attı, attırdı. Maçın adamı, galibiyetin mimarıydı. Galatasaray galip geldi lakin oyununda sorunlar var.

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        #galatasaray
        #süper lig
        #Göztepe
        #Osimhen
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