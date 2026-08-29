Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
Fenerbahçe, Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı
Giriş: 29 Ağustos 2026 - 20:03 Güncelleme:
Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcu Sofyan Amrabat'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"2024-25 sezonunda kadromuza katılan Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir.
Sofyan Amrabat’a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."
30 yaşındaki Faslı futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde toplam 45 maça çıkarken, 3 gol kaydetti.
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