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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!

        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!

        Fenerbahçe, Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 20:03 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!

        Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcu Sofyan Amrabat'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

        Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

        "2024-25 sezonunda kadromuza katılan Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir.

        Sofyan Amrabat’a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

        30 yaşındaki Faslı futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde toplam 45 maça çıkarken, 3 gol kaydetti.

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        #fenerbahçe
        #sofyan amrabat
        #amrabat
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