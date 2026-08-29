Galatasaray, yeni yıldızı Rafael Leao'ya kavuştu... Portekizli futbolcu, sağlık kontrollerinden

geçmek ve kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan imzayı atmak için İstanbul'a geldi.

Rafael Leao, iniş yaptığı Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde ilk açıklamalarını yaptı.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Burada olduğum için çok mutluyum. George Gardi bu transfer için Haziran ayından beri çok uğraştı. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu da aynı şekilde çok uğraştılar. Galatasaray'a yardım etmek için buradayım. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Galatasaray taraftarlarına da çok mutluluk getireceğiz.

"G.SARAY'I YILLARDIR BİLİYORUM"

Galatasaray'ı zaten yıllardır biliyorum. Buraya çok büyük oyuncular geldi, Drogba gibi Sneijder gibi... Galatasaray taraftarlarına mutluluk getireceğiz. Onların ne kadar iyi olduğunu herkes biliyor. Onlar için oynayacağım.

"OSIMHEN'LE ÇOK İYİ İŞLER BAŞARACAĞIZ"

Victor Osimhen ile çok iyi arkadaşız. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde birlikte çok iyi işler başaracağız. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Bir an önce maça çıkmak istiyorum.

🎙️ Rafael Leao: Osimhen'le çok iyi arkadaşız. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde çok iyi işler başaracağız. Heyecanla maçlara çıkmayı bekliyorum. pic.twitter.com/pGirb21qJh — HT Spor (@HTSpor) August 29, 2026

15:50 29/08/2026 RAFAEL LEAO İSTANBUL'DA! Rafael Leao'yu taşıyan uçak Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Paylaş facebook

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14:50 29/08/2026 "MERHABA BÜYÜK GALATASARAY TARAFTARI" Galatasaray, uçaktan video paylaştı ve Rafael Leao, "Merhaba büyük Galatasaray tarafı" ifadelerini kullandı. 💬 Transfer görüşmelerine başladığımız Rafael Leão'dan, büyük Galatasaray taraftarına mesaj. 🦁 pic.twitter.com/XvfGcbsmUk — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 29, 2026 Paylaş facebook

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14:30 29/08/2026 27 NUMARALI FORMAYI GİYECEK Portekizli yıldız Galatasaray'da 27 numaralı formayı giyecek. 27 numarayı daha önce Can Armando Güner giyiyordu, 18 yaşındaki futbolcu gelen isteği geri çevirmedi. Paylaş facebook

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13:55 29/08/2026 BONSERVİSİ 38+5 MİLYON EURO HT Spor muhabiri Çağatay Çelik, transferin mali detaylarına ulaştı. Buna göre Galatasaray, Milan'a 38+5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Çelik ayrıca sözleşmedeki bonus maddelerinin zor bonus olduğunu ifade etti. DHA'nın haberine göre ise 38 milyon Euro bonservis bedelinin 5 yıl vadeli olarak taksitler halinde ödeneceği belirtildi. 💥 "İtalya'dan orta sahaya aday iki isim için girişimler başladı."



🎙️ @ccelikcagatay: Leao'nun 38 milyon euro net bonservis bedelinin yanı sıra 5 milyon euroluk da başarıya bağlı bonus maddeleri yer alacak. Ancak bu bonus maddelerinin birçoğu zor bonuslar olacak.



Orta saha için… pic.twitter.com/603T0sTZSF — HT Spor (@HTSpor) August 29, 2026 Paylaş facebook

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13:55 29/08/2026 BONSERVİSİ 38+5 MİLYON EURO HT Spor muhabiri Çağatay Çelik, transferin mali detaylarına ulaştı. Buna göre Galatasaray, Milan'a 38+5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Çelik ayrıca sözleşmedeki bonus maddelerinin zor bonus olduğunu ifade etti. DHA'nın haberine göre ise 38 milyon Euro bonservis bedelinin 5 yıl vadeli olarak taksitler halinde ödeneceği belirtildi. 💥 "İtalya'dan orta sahaya aday iki isim için girişimler başladı."



🎙️ @ccelikcagatay: Leao'nun 38 milyon euro net bonservis bedelinin yanı sıra 5 milyon euroluk da başarıya bağlı bonus maddeleri yer alacak. Ancak bu bonus maddelerinin birçoğu zor bonuslar olacak.



Orta saha için… pic.twitter.com/603T0sTZSF — HT Spor (@HTSpor) August 29, 2026 Paylaş facebook

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13:40 29/08/2026 G.SARAY'DAN KAP GELDİ Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu Rafael Leao için kulübü Milan'la görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/p959JnOB5o — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 29, 2026 Paylaş facebook

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10:00 29/08/2026 15.45'TE İSTANBUL'DA Portekizli yıldız Rafael Leao, TSİ 13.00'te Milano'dan uçağı kalkacak. 27 yaşındaki futbolcunun TSİ 15.45 sıralarında İstanbul'da olması bekleniyor... Paylaş facebook

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09:45 29/08/2026 RAFAEL LEAO: AYRILMA ZAMANIM GELDİ Portekizli yıldız takımdan ayrılacağını açıkladı ve "Takımdan ayrılıyorum, her zaman Milan'ı izleyeceğim. AC Milan'ı seviyorum ve bu asla bitmeyecek. Birçok yıldan sonra Milan'a her şeyin en iyisini diliyorum, kulübün tarihinde yer aldığımı hissediyorum. Benim için zor bir an. Yedi yılın ardından takım arkadaşlarıma veda ettim. Onlar benim gelişmeme ve Milan'ı temsil etmenin ne anlama geldiğini anlamama yardımcı oldular ancak ayrılma zamanım geldi." ifadelerini kullandı. Paylaş facebook

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09:30 29/08/2026 LEAO'YA SANE TARİFESİ Geçtiğimiz sezon Leroy Sane'yi renklerine bağlayan Galatasaray, Alman yıldızla 9+3 milyon Euro maaş karşılığında anlaşmaya varmıştı. Sarı-kırmızılılar, Portekizli oyuncuyla da 9-10 milyon Euro net maaşa anlaşmaya vardı. Leao'nun maaşı bonuslar dahil 12 milyon Euro'ya kadar çıkabilecek. Leao'nun sözleşmesindeki bonusların gerçekleşmesinin zor olduğu ve Ballon d'Or'a aday olması, Süper Lig'de gol kralı olması gibi maddelerin olduğu öğrenildi. Paylaş facebook

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09:15 29/08/2026 BONUSLAR DAHİL 43 MİLYON EURO Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu için Milan'la 38+5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Paylaş facebook

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