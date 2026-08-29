RAFAEL LEAO İSTANBUL'DA!
Rafael Leao'yu taşıyan uçak Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.
Galatasaray, yeni yıldızı Rafael Leao'ya kavuştu... Portekizli futbolcu, sağlık kontrollerinden
geçmek ve kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan imzayı atmak için İstanbul'a geldi.
Rafael Leao, iniş yaptığı Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde ilk açıklamalarını yaptı.
Burada olduğum için çok mutluyum. George Gardi bu transfer için Haziran ayından beri çok uğraştı. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu da aynı şekilde çok uğraştılar. Galatasaray'a yardım etmek için buradayım. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Galatasaray taraftarlarına da çok mutluluk getireceğiz.
Galatasaray'ı zaten yıllardır biliyorum. Buraya çok büyük oyuncular geldi, Drogba gibi Sneijder gibi... Galatasaray taraftarlarına mutluluk getireceğiz. Onların ne kadar iyi olduğunu herkes biliyor. Onlar için oynayacağım.
Victor Osimhen ile çok iyi arkadaşız. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde birlikte çok iyi işler başaracağız. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Bir an önce maça çıkmak istiyorum.