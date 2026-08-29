İstanbul Üsküdar’da evinde ölü bulunan yazar Murat Koparan’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde, 37 yaşındaki Koparan’ın olay günü eski eşi Elif Feyza Y. ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşmenin ardından silahla yaşamına son verdiği belirlendi.

VİLLAYA GİRİŞ ÇIKIŞ TESPİT EDİLMEDİ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay, 25 Ağustos günü saat 16.15 sıralarında Üsküdar Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre Murat Koparan, yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi Elif Feyza Y. ile olaydan yaklaşık 1 saat önce telefonla görüştü. Görüşme sırasında silah sesi duyan Elif Feyza Y., durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Villaya ulaşan itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla balkondan içeri girdi.

Ekipler, villanın 3’üncü katındaki banyoda Murat Koparan’ı silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koparan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SİLAH KRİMİNAL İNCELEMEYE ALINDI

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, Koparan’ın yanında ruhsatsız olduğu değerlendirilen bir tabanca bulundu.

Soruşturma kapsamında villaya başka bir kişinin girip girmediği de araştırıldı. Yapılan incelemelerde, olay saatlerinde eve giren ya da çıkan başka bir kişinin olmadığı tespit edildi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda Murat Koparan’ın silahla kendini vurarak yaşamına son verdiği belirlenirken, olayda kullanılan tabanca da ayrıntılı inceleme için kriminal laboratuvara gönderildi.

Konuya ilişkin tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.