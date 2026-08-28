Kerem Bürsin ameliyat oldu
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, boyun fıtığı ameliyatı geçirdi
Giriş: 28 Ağustos 2026 - 21:16 Güncelleme:
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Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sevenlerini korkuttu.
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2023 yılında bel fıtığı ameliyatı geçiren Kerem Bürsin, bu kez boyun fıtığı ameliyatı oldu. Boynunda fıtık tespit edilen Bürsin, geçirdiği ameliyatın ardından hastane odasından paylaşım yaptı.
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39 yaşındaki oyuncu, kendisini yalnız bırakmayan dostlarının da yer aldığı karelerine, "Dolu dolu bir haftayı geride bıraktık… Şükrederek ve yola devam ederek" sözlerini not düştü.