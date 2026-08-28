İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
İstanbul Zeytinburnu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada yaralananlar olduğu bildirilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Giriş: 28 Ağustos 2026 - 17:18 Güncelleme:
Zeytinburnu sahilde İETT otobüsü sitenin bahçe duvarına çarptı.
Zeytinburnu Sahil Yolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada yaralananlar olduğu bildirilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle bölgede ekiplerin çalışması sürerken, yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
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