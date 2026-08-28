Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

        İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

        İstanbul Zeytinburnu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada yaralananlar olduğu bildirilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 17:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İETT otobüsü kaza yaptı

        Zeytinburnu sahilde İETT otobüsü sitenin bahçe duvarına çarptı.

        Zeytinburnu Sahil Yolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada yaralananlar olduğu bildirilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kaza nedeniyle bölgede ekiplerin çalışması sürerken, yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İETT
        #otobüs
        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        12 yaşındaki çocuğa rekor tazminat
        12 yaşındaki çocuğa rekor tazminat
        Taşla saldırdığı TIR şoförü, otomobili önüne katıp kaçtı!
        Taşla saldırdığı TIR şoförü, otomobili önüne katıp kaçtı!
        Tolga Akış tutuklandı
        Tolga Akış tutuklandı
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        Oppong F.Bahçe için İstanbul'a geldi!
        Oppong F.Bahçe için İstanbul'a geldi!
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Öğrencilere "depozito" uyarısı
        Öğrencilere "depozito" uyarısı
        Oyun ve sinema arasındaki sınırlar
        Oyun ve sinema arasındaki sınırlar
        '007' olmak için altı aday
        '007' olmak için altı aday
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası