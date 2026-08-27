İşte UEFA ülke puanında son durum! Beşiktaş Avrupa Ligi, Trabzonspor Konferans Ligi'nde
Temsilcilerimizden Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek. Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcilerinin play-off turu elemelerinin ardından tamamlamasıyla birlikte UEFA ülke puanı güncellendi. İşte UEFA ülke puanında son durum ve Türkiye'nin sıralaması...
UEFA Avrupa Ligi play-off turu elemelerinde temsilcimiz Beşiktaş, ilk maçta 3-0 yendiği Kauno Zalgiris'e 1-0 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar Avrupa Ligi biletini almış oldu.
Bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise evinde mağlup olduğu Ferencvaros'a rövanş mücadelesinde de 4-0'lık skorla kaybetti.
Bordo-mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.
Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu elemelerinde Lyon engelini aşan temsilcimiz Fenerbahçe, 18 yıl aranın ardından Devler Ligi'ne adını yazdırdı.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa maçlarının ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte son durum:
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
1. İngiltere - 102.019
2. İtalya - 87.874
3. İspanya - 82.493
4. Almanya - 80.402
5. Fransa - 68.153
6. Portekiz - 64.550
7. Belçika - 58.850