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        Haberler Ekonomi Maden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Mollakara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz konuşmasında "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik" derken "İlk 5 yılda 17 tona yakın altın üretilecek" diye ekledi. Yılmaz tesisin Türkiye'nin altın üretimini yüzde 10 artıracağını da ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 11:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Mollakara Madeni'nin açılış töreninde konuştu.

        Yılmaz konuşmasında "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik" derken "İlk 5 yılda 17 tona yakın altın üretilecek" diye ekledi.

        Yılmaz konuşmasında altınının sisteme daha fazla girmesinin beklentileri olduğunu belirtirken, Türkiye olarak altın üretiminin 30 ton civarında olduğunu ifade etti.

        Yılmaz tesisin Türkiye'nin altın üretimini yüzde 10 artıracağını da belirtirken yatırımın tutarının 250 milyon dolar olduğunu ve tesiste 337 kişinin istihdam edileceğini de sözlerine ekledi.

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