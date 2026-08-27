Meghan Markle ve Prens Harry altı yıl sonra İngiltere'ye döndü

Meghan Markle, Prens Harry ve iki küçük çocukları, altı yıllık ayrılığın ardından Birleşik Krallık'a kalıcı olarak yeniden ayak bastı.

Aile, California'dan özel uçakla yola çıktı ve dün öğle saatlerinde Birmingham Havalimanı'na indi. Çiftin 10 saatlik uçuş için kiraladığı özel uçağın saatte 12 bin dolara mâl olduğu öğrenildi.

Özel jetin iki banyosu, 13 yolcuya kadar konforlu oturma alanı, beş yatak ve 12 ila 15 orta boy bavul için depolama alanı bulunduğu aktarıldı.

KÖPEKLERİNİ TAŞIYABİLMEK İÇİN ÖZEL JETİ SEÇTİLER

Markle ve Prens Harry çiftinin oğlu Prens Archie (7) ve kızı Prenses Lilibet (5) önümüzdeki hafta İngiltere'de okula başlayacak. Sussex çifti köpekleri Mia ve Pula'yı da İngiltere'ye götürdü, ancak tavuklarını ABD'nin Montecito bölgesindeki evlerinde bıraktı. ABD basınına göre bazı kaynaklar, çiftin köpeklerini İngiltere'ye götürebilmek için özel jeti tercih ettiğini söyledi.

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KRALİYET GÖREVİ ÜSTLENMEYECEKLER

41 yaşındaki Harry ve 45 yaşındaki Markle'ın uzun bir süreliğine İngiltere'ye dönecekleri, geçtiğimiz haftalarda İngiliz basınının manşetlerinden inmedi. Haberlere göre çift, her ne kadar 2020'de terk ettikleri İngiltere'ye dönse de kraliyet hayatına giriş yapmayacak ve bağımsız iş anlaşmalarını sürdürmeye devam edecek.

Çiftin 2020 yılında kraliyet görevlerinden istifa ederek Amerika'ya gitmeleri, o dönemde Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkışı anlamına gelen 'Brexit'e gönderme yaparak, 'Megxit' olarak adlandırılmıştı. O zamandan beri Markle ve Harry, Montecito'da 14 milyon dolarlık bir malikanede yaşıyordu.

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Temmuz ayında aile, kanserle mücadele eden Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile Highgrove House'da bir araya gelerek kraliyet ailesiyle olan husumetlerine son vermeye karar verdi.

Bu görüşme, 77 yaşındaki Charles'ın, gelini ve torunlarıyla dört yıl sonra ilk kez bir araya gelmesi anlamına geliyordu. ABD basınına konuşan kaynaklar, Markle ve Harry'nin Charles'a daha yakın olmak ve çocuklarının aileyle ilişki kurmasını sağlamak için okyanusun öbür yakasına taşınmaya karar verdiklerini söyledi.

KRAL CHARLES'A YAKIN OTURACAKLAR

Bazı kaynaklara göre, Kral Charles bu hamleden, haberin kamuoyuna duyurulmasından sadece birkaç gün önce haberdar oldu. Kraliyete yakın kaynaklar, Sussex çiftinin, Charles ve Camilla'nın Highgrove House adlı konutunun yakınlarında bulunan Cotswolds bölgesinde ev aradıklarını aktardı.

Cotswolds, Harry'nin büyüdüğü yer olarak biliniyor. Bu bölge, aynı zamanda Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın Windsor'daki evine yaklaşık iki saat uzaklıkta bulunuyor.

Şimdi Sussex çifti ile özellikle Prens William ve Prenses Kate çiftinin arasında nasıl bir ilişki gelişeceği merak konusu.

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ARALARI BOZULDU

Prens Harry'nin Mart 2021'de eşi Markle ile birlikte Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda aileyi yerden yere vurması, 2023'te 'Spare' (Yedek) adıyla çıkardığı kitapta kraliyet ailesiyle ilgili çatışmalı durumları gözler önüne sermesi gibi bir dizi olay sonucu ailesiyle gergin bir ilişkisi oldu.

Babası beyaz Amerikalı, annesi Afrika kökenli bir Amerikalı olan Markle, Winfrey'e verdiği röportajda, kraliyet ailesi üyelerinin oğullarının doğumundan önce ten rengiyle ilgili endişeleri olduğunu iddia etmişti.

O dönemde Prens William kraliyet ailesini savunmuş, kraliyetin kesinlikle ırkçı bir aile olmadığını söylemişti. Kraliçe II. Elizabeth ise "Tüm aile üzgün. Özellikle ırk meselesi olmak üzere gündeme getirilen konular endişe verici" şeklinde yanıt vermişti.

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Harry, anı kitabında, ağabeyi William'ı kendisine fiziksel olarak saldırmakla suçlamıştı. Tüm bu yaşananlar sonrası ikisi de, eşleriyle birlikte, bugün hâlâ birbirlerinden uzak duruyorlar. Şimdi, İngiltere'ye taşınma sonucu ilişkilerinin düzelip düzelmeyeceği merak konusu.