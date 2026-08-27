Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.610,92 %0,95
        DOLAR 48,1363 %0,05
        EURO 56,1468 %0,11
        GRAM ALTIN 7.132,16 %0,38
        FAİZ 39,91 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 106,44 %0,99
        BITCOIN 78.725,00 %0,36
        GBP/TRY 65,5411 %0,16
        EUR/USD 1,1655 %0,03
        BRENT 87,84 %-0,84
        ÇEYREK ALTIN 11.661,08 %0,38
        Haberler Ekonomi Teknoloji Nvidia'nın geliri yüzde 106 arttı

        Nvidia'nın geliri yüzde 106 arttı

        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 106 artışla 96,2 milyar dolara yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 01:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Nvidia'nın geliri yüzde 106 arttı

        Nvidia, bilançosunda 2027 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul ettiği 26 Temmuz'da sona eren üç aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir yıllık bazda yüzde 106 artarak 96,2 milyar dolara ulaştı.

        Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 18 artıran Nvidia, geçen mali yılın aynı döneminde 46,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

        Nvidia'nın geliri bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirket, söz konusu dönemde toplam gelirin yüzde 16'sını tek bir doğrudan müşterinin oluşturduğunu bildirdi.

        REKLAM

        Şirketin veri merkezlerinden sağladığı gelir de yıllık bazda yüzde 117 artışla 89 milyar dolara çıktı.

        Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 108 milyar dolar olarak açıkladı.

        ŞİRKETİN KARI YÜZDE 126 ARTTI

        AA'nın haberine göre, Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 126 artarak 59,7 milyar dolara yükseldi.

        Şirketin net karı, geçen mali yılın aynı döneminde 26,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

        Nvidia'nın hisse başına karı da bu dönemde 1,08 dolardan 2,46 dolara çıktı.

        REKLAM

        Şirketin karı da söz konusu dönemde beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

        "TALEP GİDEREK HIZLANIYOR"

        Çip üreticisi, söz konusu çeyrekte hisse geri alımları ve nakit temettüler yoluyla hissedarlarına yaklaşık 26 milyar dolarlık ödeme yaptığını bildirdi.

        Mali yılın ikinci çeyreği sonu itibarıyla, hisse geri alım yetkisi kapsamında yaklaşık 99 milyar dolarlık bir tutarın kullanılmamış durumda olduğu aktarıldı.

        Şirketin hisse başına 0,25 dolar tutarındaki bir sonraki nakit temettü ödemesini, 1 Ekim'de yapacağı kaydedildi.

        Nvidia'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, yapay zekanın ürettiği tokenların artık verimli ve karlı bir yapıya büründüğüne dikkati çekerek, "Günümüzde işlem gücü, gelir anlamına geliyor. Üstelik talep giderek hızlanıyor." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Sektördeki değişimin hızına işaret eden Huang, geçen yıl bu dönemlerde altyapı inşasının yalnızca tek bir laboratuvar tarafından yürütüldüğünü, bugün gelinen noktada ekosistemin büyük bir hızla genişlediğini vurguladı.

        Huang, yapay zeka laboratuvarlarının hem ABD genelinde hem de dünya çapında güçlü bir ivmeyle geliştiğine değinerek, yapay zeka altyapı kurulumunun tam gaz devam ettiğini kaydetti.

        *Haberin fotoğrafı ANKA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nvidia
        #ABD
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe 18 yıl sonra Devler Ligi'nde!
        F.Bahçe 18 yıl sonra Devler Ligi'nde!
        Devler Ligi'nde 18 sezon sonra iki Türk takımı!
        Devler Ligi'nde 18 sezon sonra iki Türk takımı!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        F.Bahçe elemeleri Devler Ligi'nde 5. kez geçti
        F.Bahçe elemeleri Devler Ligi'nde 5. kez geçti
        Fidan’dan YPG’nin fesih kararına ilk yorum
        Fidan’dan YPG’nin fesih kararına ilk yorum
        "Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak"
        "Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak"
        Ceyhan'da kabus gibi kaza
        Ceyhan'da kabus gibi kaza
        Filenin Sultanları Almanya engelini aştı!
        Filenin Sultanları Almanya engelini aştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme
        Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme
        CHP'de o isimlere ihraç talebi
        CHP'de o isimlere ihraç talebi
        Meta 16,7 milyar dolar ödeyecek!
        Meta 16,7 milyar dolar ödeyecek!
        Annesine gelen mesaj cinayetle bitti
        Annesine gelen mesaj cinayetle bitti
        Cem Yılmaz'ın yeni imajı
        Cem Yılmaz'ın yeni imajı
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması