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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş Malazgirt'te 955. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Gerektiğinde her şeyden sarfınazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz." diyen Erdoğan, "İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye tarihe yön veriyor. Bunun önünü hiç kimse kesemez. Yolumuzdan dönmeyeceğiz, kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 11:11 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'ta Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda, 955. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'na katıldı.

        Programda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Bu meydanı tıka basa dolduran, çok güçlü bir birlik ve beraberlik mesajı veren siz kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Tarihinize ruh köklerinize sahip çıktığınız için, şu muhteşem kardeşlik tablosu için sizleri yürekten tebrik ediyorum.

        "KİMSEYE BOĞUN EĞMEYİZ"

        Malazgirt ile bize bu vatanın kapılarını açan ecdadı yad ediyorum. Gerektiğinde her şeyden sarfınazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz.

        "GÜÇLÜ OLMAKTAN BAŞKA SEÇENEK YOK"

        Millet olarak ne zaman birlik olduysak başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk. Malazgirt Destanı'nı böyle yazdık. Coğrafya olarak dikensiz gül bahçesinde değiliz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Tüm çabamız müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

        İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık.

        "BÖLGEMİZDE TARİH YENİDEN YAZILIYOR"

        Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye tarihe yön veriyor. Bunun önünü hiç kimse kesemez. Yolumuzdan dönmeyeceğiz, kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Tahriklerle tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur."

        Fotoğraflar: AA

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