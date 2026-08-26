Rus lider Putin ve Suriye lideri Şara telefonda görüştü

Kremlin, Rus lider Putin'in Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştüğünü duyurdu.

Görüşmenin ayrıntıları paylaşılmadı. Gıyabında idam cezasına çarptırılan Suriye'nin devrik lideri Esad'ın Rusya'da bulunduğu biliniyor.

CIA Direktörü Ratcliffe'in sürpriz Moskova ziyaretiyle ilgili de açıklama yapan Kremlin, "Özel servislerin temasları devam ediyor. Putin bu konuda bilgilendirildi" dedi.

Kremlin, devam eden Rusya - Ukrayna Savaşı'na ilişkin de şu açıklamaları yaptı:

"Kiev rejimi kendini içerden yok ediyor. Ukrayna kesinlikle savaşı kaybediyor."