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        Haberler Dünya Rus lider Putin ve Suriye lideri Şara telefonda görüştü

        Rus lider Putin ve Suriye lideri Şara telefonda görüştü

        Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda konuştuğunu duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 12:49 Güncelleme:
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        Putin ve Şara telefonda görüştü

        Kremlin, Rus lider Putin'in Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştüğünü duyurdu.

        Görüşmenin ayrıntıları paylaşılmadı. Gıyabında idam cezasına çarptırılan Suriye'nin devrik lideri Esad'ın Rusya'da bulunduğu biliniyor.

        CIA Direktörü Ratcliffe'in sürpriz Moskova ziyaretiyle ilgili de açıklama yapan Kremlin, "Özel servislerin temasları devam ediyor. Putin bu konuda bilgilendirildi" dedi.

        Kremlin, devam eden Rusya - Ukrayna Savaşı'na ilişkin de şu açıklamaları yaptı:

        "Kiev rejimi kendini içerden yok ediyor. Ukrayna kesinlikle savaşı kaybediyor."

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        #putin
        #Şara
        #Suriye
        #rusya
        #Ukrayna
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