Necati Şaşmaz çocuklarıyla Ahlat'ta
'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle bir döneme damgasını vuran Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat'a gitti
Giriş: 26 Ağustos 2026 - 08:27 Güncelleme:
Necati Şaşmaz, 2012–2021 yılları arasında Nagehan Kaşıkçı ile evlilik yaşamıştı. Çiftin birlikteliklerinden Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki çocukları dünyaya gelmişti.
Ünlü oyuncu, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında çocuklarıyla Ahlat'a gitti.
Şaşmaz, o anlara dair fotoğrafları "Ahlat gezisi" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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