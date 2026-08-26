Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Necati Şaşmaz çocuklarıyla Ahlat'ta

        Necati Şaşmaz çocuklarıyla Ahlat'ta

        'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle bir döneme damgasını vuran Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat'a gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 08:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Necati Şaşmaz çocuklarıyla Ahlat'ta

        Necati Şaşmaz, 2012–2021 yılları arasında Nagehan Kaşıkçı ile evlilik yaşamıştı. Çiftin birlikteliklerinden Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki çocukları dünyaya gelmişti.

        Ünlü oyuncu, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında çocuklarıyla Ahlat'a gitti.

        Şaşmaz, o anlara dair fotoğrafları "Ahlat gezisi" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #necati şaşmaz
        #ahlat
        #Nagehan Kaşıkçı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        Oğlunu kaybeden anne: Kaçak yapıyorlarmış
        Oğlunu kaybeden anne: Kaçak yapıyorlarmış
        ABD tüm göçmen vizesi başvurularını durdurdu
        ABD tüm göçmen vizesi başvurularını durdurdu
        Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak
        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak
        Lyon 11'i netleşiyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Mazlum Abdi: SDG/YPG feshedildi
        Mazlum Abdi: SDG/YPG feshedildi
        'PYD'nin feshi tarihi bir olay'
        'PYD'nin feshi tarihi bir olay'
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Aşıkların tekne tatili
        Aşıkların tekne tatili
        Stil mi, kimlik mi?
        Stil mi, kimlik mi?
        Dolly Parton hayatını kaybetti
        Dolly Parton hayatını kaybetti
        Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde
        Kaplumbağayı ezerek öldürdü! 15 yıl sonra çıkan görüntüler şoke etti
        Kaplumbağayı ezerek öldürdü! 15 yıl sonra çıkan görüntüler şoke etti
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
        Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Kartal'dan sitem: TFF kabul etmedi mağdur oldu!
        Kartal'dan sitem: TFF kabul etmedi mağdur oldu!
        Poku Beşiktaş için İstanbul'a geldi!
        Poku Beşiktaş için İstanbul'a geldi!