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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den açıklama! Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde

        Meteoroloji'den açıklama! Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısı, Adana, Kahramanmaraş çevreleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 07:20 Güncelleme:
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        Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 34°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 37°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 28°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 37°

        Gaziantep

        Güneşli 35°

        Ağrı

        Güneşli 32°

        Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

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        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, öğle saatlerinden sonra yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        #hava durumu
        #meteoroloji
        #hava sıcaklığı
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