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        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!

        Eskişehir'de kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 5 yaşındaki çocuğun kulağında kene tespit edildi. Dış kulak yoluna yapışan kene operasyonla çıkarılırken, çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 15:56 Güncelleme:
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        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!

        Eskişehir'de kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun kulağına yapıştığı anlaşılan kene, operasyonla çıkarıldı.

        AA'daki habere göre; Kentte yaşayan 5 yaşındaki çocuk, yaşadığı kulak ağrısı nedeniyle ailesi tarafından özel hastaneye götürüldü.

        Burada yapılan kontrollerde, çocuğun sağ kulağının dış kulak yolu yüzeyine yapışmış halde kene tespit edildi.

        Op. Dr. Faruk Özkırış tarafından gerçekleştirilen operasyonla kene yapıştığı yerden çıkarıldı.

        Kenenin uzun süre kulak yolunda yapışık kalması nedeniyle zaman zaman kanamaya yol açtığı, çocuğun ise operasyonun ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        "DIŞ KULAK YOLUYLA GİREBİLİYOR"

        Özkırış, yaptığı açıklamada, hastanın yaklaşık 1 aydır kulak ağrısı şikayeti bulunduğunu ve ailesi tarafından polikliniğine getirildiğini kaydetti.

        Hastanın sağ kulağında böcek şeklinde yabancı bir cisim fark ettiğini belirten Özkırış, şunları ifade etti:

        "Bu cismi çıkarttığımızda kene olarak gördük. Derhal gerekli müdahaleleri yaptık, keneyi çıkarttık. Hastamızın tedavisini yaptık. Özellikle yaz aylarında piknik yerlerine giden insanlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar var.

        Özellikle çocuk yaş grubu otluk veya piknik alanlarında oynarken yerlerde bulunan bu keneler çocukların vücutlarına yapışabiliyor, dış kulak yoluna girebiliyor. Kulak ağrısı yaşayan çocukları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek, kulak burun boğaz uzmanına göstermek uygun olacaktır."

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        #Eskişehir
        #kene
        #haberler
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