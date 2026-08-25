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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan İran iddiası: Ordusunun büyük kısmına maaş ödeyemiyor

        ABD Başkanı Trump'tan İran iddiası: Ordusunun büyük kısmına maaş ödeyemiyor

        ABD Başkanı Trump, İran ordusunun maaş ödemesi yapamadığını öne sürerek ülkede protestocuların 'daha önce görülmemiş düzeyde' öldürüldüğünü öne sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 15:17 Güncelleme:
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        Trump: İran ordusu maaşları ödeyemiyor

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın, protesto edenleri "daha önce görülmemiş düzeyde" öldürdüğünü öne sürerek, "Bu korkunç boyutlarda insani bir krizdir ve derhal durdurulmalıdır." dedi.

        Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Trump, "başarısız" olarak nitelendirdiği İran'ın, ordusunun büyük kısmına maaş ödemediğini ileri sürdü.

        Trump, Tahran yönetiminin "aynı zamanda protestocuları protesto etmedikleri anlarda bile daha önce görülmemiş düzeyde" öldürdüğünü savunarak "Bu korkunç boyutlarda insani bir krizdir ve derhal durdurulmalıdır." ifadesini kullandı.

        ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada ABD ile İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta İran'ın "tamamen çökmekte olduğunu" öne sürmüştü.

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