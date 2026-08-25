MARIANI DÜDÜK ÇALACAK

Lyon ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani düdük çalacak. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Luca Zufferli olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda İtalyan Marco Di Bello oturacak. AVAR'da ise Luca Pairetto eşlik edecek.

Hakem Mariani, bugüne kadar Fenerbahçe'nin 3 maçında görev yaptı. 2021-2022 sezonu Avrupa Ligi grup aşamasında Eintracht Frankfurt ile oynanan maçın yanı sıra aynı sezon UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Slavia Prag ile oynanan karşılaşmada düdük çaldı. Geçtiğimiz sezon ise Nottingham Forest - Fenerbahçe maçını yönetti.