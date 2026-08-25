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        Haberler Gündem Üsküdar’da başkan vekilliği kararına durdurma

        Üsküdar’da başkan vekilliği kararına durdurma

        İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediye Meclisi'nde Sibel Tan Çetinkaya'nın belediye başkan vekili olarak seçilmesine ilişkin kararın yürütmesini durdurdu. Mahkemenin kararıyla birlikte başkan vekilliği sürecine ilişkin hukuki süreç yeniden gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 17:59 Güncelleme:
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        Üsküdar'da başkan vekilliği kararına durdurma

        İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediye Meclisi’nde Sibel Tan Çetinkaya’nın belediye başkan vekili olarak seçilmesine ilişkin karar hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

        Mahkemenin kararıyla birlikte Üsküdar Belediye Meclisi’nde alınan başkan vekilliği kararının uygulanması geçici olarak durduruldu.

        Kararın gerekçesinin taraflara tebliğ edilmesinin ardından hukuki sürece ilişkin yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

        Sibel Tan Çetinkaya, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın görevde olmadığı dönemde belediye meclisi tarafından başkan vekili olarak seçilmişti.

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        İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı sonrası, Üsküdar Belediyesi’nde başkan vekilliği görevinin nasıl sürdürüleceği ve yeni bir idari süreç işletilip işletilmeyeceği merak konusu oldu.

        NE OLMUŞTU?

        Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkan vekilliği seçimi gerçekleştirilmişti. 5 Ağustos'ta yapılan seçimde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya aldığı 22 oyla başkanvekili seçilmişti.

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        #üsküdar belediyesi
        #Sibel Tan Çetinkaya
        #haberler
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