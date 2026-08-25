Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu toplantısı yaklaşık 3 buçuk saat sürdü.

Toplantıda Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonlarının kurulmasına karar verildi.

HANGİ ALT KOMİSYONUN GÖREVİ NE OLACAK? SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip edecek.

Güvenlik kurumlarının sahadaki tespitleri değerlendirilecek.

Alt komisyonda Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT’ten üst düzey yetkililerin yer alması öngörülüyor.

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İzleme ve Tespit Alt Komisyonu ise örgütün bölgedeki durumunu takip edecek. Sincar, Hakurk, Gara hattı ve Suriye sahasındaki silah bırakma süreci denetlenecek.

Alt komisyonda Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan yetkili isimler yer alacak.

Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonunda Adalet Bakanlığı yetkilileri ile hakim ve savcılar görev alacak. Komisyon teslim olan örgüt mensuplarının dosyaları hukuki statülerine göre sınıflandıracak.

Yasadan faydalanmak isteyenlerin başvurularına ilişkin dosyalar tek tek incelenecek. Ancak örgüt mensuplarına yönelik ceza ertelenmesine ilişkin kararlar alt komisyon tarafından değil,

infaz hakimleri tarafından verilecek.

Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ise silahlarını bırakarak Türkiye’ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon sürecini ele alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde çalışmalar yapılacak. Meslek edindirme kursları ve çalışma koşulları değerlendirilecek.

Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun çalışmaları ve alacağı kararlar, PKK’nın feshi ve silahların tesliminin tespit ve teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu tarafından verilecek kararın altyapısını oluşturacak.