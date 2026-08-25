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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Okan Buruk'un stoper planı belli oldu: Jakobs'a yeni görev!

        Okan Buruk'un stoper planı belli oldu: Jakobs'a yeni görev!

        Stopere henüz takviye yapmayan Galatasaray'da Okan Buruk sol stoperde Abdülkerim'in olmadığı senaryoda Ismail Jakobs'u oynatmayı planlıyor

        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 09:53 Güncelleme:
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        Galatasaray transferde sessizliğini korurken bazı bölgelerdeki eksiklik Okan Buruk’u da arayışa itti.

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        Stoper bölgesine takviye yapmayan sarı-kırmızılılarda Metehan Baltacı da Gençlerbirliği’ne kiralandı. Galatasaray altyapısından yetişen Emin Bayram ülkeye Başakşehir formasıyla dönerken sarı-kırmızılılar genç savunmacı için hamle yapmadı.

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        Okan Buruk sağ stoper bölgesi için rotasyonda Wilfried Singo ve Mario Lemina’yı kullanmayı planlıyor.

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        Başarılı çalıştırıcının eli sol stoper bölgesinde ise daha zayıf. Abdülkerim’in alternatifi bulunmuyor.

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        Okan Buruk transfer dönemi sonuna kadar kadroya bir sol stoper eklemesi yapılmazsa çözümü içeride arıyor.

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        Ismail Jakobs’un bu senaryoda sol stoperde değerlendirileceği ve Eren Elmalı’yla birlikte oynayacağı öğrenildi.

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        #galatasaray
        #Okan Buruk
        #Ismail Jakobs
        #Stoper
        #Abdülkerim Bardakcı
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