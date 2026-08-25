Okan Buruk'un stoper planı belli oldu: Jakobs'a yeni görev!
Stopere henüz takviye yapmayan Galatasaray'da Okan Buruk sol stoperde Abdülkerim'in olmadığı senaryoda Ismail Jakobs'u oynatmayı planlıyor
Galatasaray transferde sessizliğini korurken bazı bölgelerdeki eksiklik Okan Buruk’u da arayışa itti.
Stoper bölgesine takviye yapmayan sarı-kırmızılılarda Metehan Baltacı da Gençlerbirliği’ne kiralandı. Galatasaray altyapısından yetişen Emin Bayram ülkeye Başakşehir formasıyla dönerken sarı-kırmızılılar genç savunmacı için hamle yapmadı.
Okan Buruk sağ stoper bölgesi için rotasyonda Wilfried Singo ve Mario Lemina’yı kullanmayı planlıyor.
Başarılı çalıştırıcının eli sol stoper bölgesinde ise daha zayıf. Abdülkerim’in alternatifi bulunmuyor.
Okan Buruk transfer dönemi sonuna kadar kadroya bir sol stoper eklemesi yapılmazsa çözümü içeride arıyor.
Ismail Jakobs’un bu senaryoda sol stoperde değerlendirileceği ve Eren Elmalı’yla birlikte oynayacağı öğrenildi.