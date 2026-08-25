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        Haberler Gündem Yargı Alihan Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı

        Alihan Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı

        Ankara'da Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasının 3'üncü dalgasında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 11 şirket ile 3 derneğe kayyım atanmasına da karar verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 08:59 Güncelleme:
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        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı

        "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik 3. dalga operasyonda, 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        AA'da yer alan habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ağustos ve 21 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında “örgüt yöneticisi” olduğu belirtilen Alihan Kuriş’in de bulunduğu 49 şüpheliden 30’u gözaltına alınmıştı. Alihan Kuriş ile bazı şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

        54 GÖZALTI KARARI

        Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 3. dalga operasyon düzenlendi.

        Bu kapsamda, 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği öğrenildi.

        Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları yöneltiliyor.

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