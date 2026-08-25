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        Haberler Ekonomi Kripto Para Kripto paralarda yükseliş sürüyor

        Kripto paralarda yükseliş sürüyor

        Kripto paralardaki yükseliş sürteerken Bitcoin sabah saatlerinde yaklaşık 3.5 ayın ardından ilk kez 81 doların üzerini gördü. Son 1 haftada yatırımcısına dolar bazında yüzde 25 kazandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 08:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kripto paralarda yükseliş sürüyor

        Bitcoin, sabah saatlerinde 81 bin 235 dolara akdar çıktı. Böylece 15 Mayıs'tan bu yana ilk kez 81 bin doların üzerini gördü. Bitcoin TSŞ 8.10 itibarıyla 80 bin doların üzerinde işlem görmeye devam etti. Günlük bazda yükseliş yaklaşık yüzde 4,5 seviyesinde gerçekleşirken, kripto para son bir haftada yaklaşık yüzde 25.4 yükseldi.

        Bitcoin 18 Ağustos'ta yaklaşık 64 bin dolar seviyesinde işlem görüyordu. Böylece yaklaşık bir haftalık sürede Bitcoin'in fiyatı 17 bin doların üzerinde arttı.

        Bitcoin'deki yükselişe Ethereum da eşlik etti. Ethereum sabah saatlerinde 2 bin 500 doların üzerine çıkarak 2 bin 531doları gördü. Böylece yaklaşık bir haftada yüzde 32 değer kazandı.

        ABD HAZİNESİ'NİN HAMLESİ RİSK İŞTAHINI ARTIRDI

        Bitcoin'deki yükselişin önemli tetikleyicilerinden biri ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil geri alımlarını artırma kararı oldu. Hazine, 10-20 yıl ve 20-30 yıl vadeli tahvillerde likidite destek amaçlı geri alım operasyonlarının büyüklüğünü 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara çıkaracağını açıkladı.

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        Piyasalar bu adımı likidite koşullarını destekleyici bir gelişme olarak değerlendirirken, tahvil getirilerindeki gerileme ve doların zayıflaması Bitcoin ve altın gibi alternatif varlıklara olan ilgiyi artırdı. Bitcoin geçen hafta yüzde 23 ile üç yılı aşkın sürenin en güçlü haftalık performanslarından birini kaydetmişti.

        ETF GİRİŞLERİ YENİDEN HIZLANDI

        Bitcoin'deki yükselişte kurumsal yatırımcıların ilgisinin yeniden güçlenmesi de etkili oldu. ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinde geçen hafta yaklaşık 2 milyar dolarlık net giriş gerçekleşti. Beş gün üst üste yaşanan girişler, yatırımcıların Bitcoin'e yönelik risk iştahının yeniden arttığına işaret etti.

        KISA POZİSYONLARIN TASFİYESİ RALLİYİ HIZLANDIRDI

        Bitcoin'deki hızlı yükseliş, düşüş beklentisiyle pozisyon alan yatırımcıların da pozisyonlarını kapatmasına yol açtı. Geçen hafta kripto para piyasasında 4 milyar doların üzerinde kısa pozisyon tasfiye edildi.

        Kısa pozisyonların zorunlu olarak kapatılması, yeni alımların da etkisiyle Bitcoin'deki yükselişin daha hızlı gerçekleşmesine katkı sağladı.

        TRUMP'IN KRİPTO PARA ADIMLARI

        ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para sektörüne yönelik daha net bir düzenleyici çerçeve oluşturulması için Kongre'ye yaptığı çağrılar da piyasadaki iyimserliği destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

        Özellikle kripto varlıkların düzenleyici statüsünü netleştirmeyi amaçlayan CLARITY Act'e yönelik beklentiler, ABD'de kripto para sektörüne yönelik belirsizliğin azalacağı ve kurumsal yatırımların artabileceği beklentisini güçlendirdi.

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        #kripto para
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